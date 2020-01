Instagram rimuove il pulsante IGTV dall’app

Matteo Tontini,

Instagram ha deciso di rimuovere il pulsante per l’apertura di IGTV dall’angolo in alto a destra della schermata iniziale dell’app di proprietà di Facebook. Lanciato per la prima volta nel giugno 2018, IGTV è il servizio per i video più lunghi che originariamente doveva competere con YouTube.

Instagram dice che ha deciso di rimuovere il pulsante dopo aver scoperto che poche persone facevano tap su di esso. Un portavoce della società avrebbe così dichiarato a TechCrunch:

La maggior parte delle persone trova contenuti IGTV attraverso le anteprime nel Feed, attraverso il canale di IGTV in Esplora, passando dal profilo dei creatori di contenuti o nell’app standalone. In pochissimi stanno facendo clic sull’icona di IGTV nell’angolo in alto a destra della home.

È una modifica minore ma gradita dell’interfaccia: significa infatti che gli utenti dovranno “scavare” più a fondo nell’app per trovare contenuti di IGTV. Naturalmente si può anche scaricare l’app di IGTV standalone, ma i dati suggeriscono che una porzione relativamente piccola dell’utenza di Instagram (che supera il miliardo) si è preoccupata di farlo, rispetto ai milioni di utenti che hanno scaricato l’app video rivale TikTok.

La rimozione del pulsante rimarca la volontà dell’azienda di dare priorità a IGTV come servizio distinto e autonomo, nonostante la concorrenza spietata. Secondo quanto riferito, il social incentrato sulla condivisione di foto ha cercato in tutti i modi di attirare creatori di contenuti e utenti su IGTV al lancio del servizio. Tuttavia, quest’ultimo non offre le stesse opportunità di monetizzazione di YouTube e Facebook, quindi le persone sono meno invogliate a condividere video.