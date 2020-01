Instagram testa i DM sul web

Matteo Tontini,

Instagram sta finalmente introducendo i DM (messaggi diretti) sulla versione web. A partire da oggi, una “piccola percentuale” di utenti in tutto il mondo sarà in grado di accedere ai DM dal sito web di Instagram, il che dovrebbe essere utile per aziende, influencer e chiunque altro invii molti messaggi diretti. Si tratta per il momento di un test, afferma la società, ma in futuro arriveranno ulteriori dettagli su un potenziale lancio su larga scala.

L’esperienza di messaggistica diretta sarà essenzialmente la stessa sia su browser che su smartphone. L’utente potrà creare nuovi gruppi o avviare una chat con qualcuno dalla schermata DM (o dalla pagina del profilo); potrà anche cliccare due volte per mettere mi piace a un messaggio, condividere foto dal desktop e vedere il numero totale di messaggi non letti che ha nella casella. Sarà poi in grado di ricevere notifiche dei DM per desktop (nel caso decidesse di attivarle).

Facebook si è focalizzato sempre più sulla messaggistica nell’ultimo anno. Il CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato la scorsa primavera che “la messaggistica privata, i gruppi e le Storie” sono state le “tre aree di comunicazione online in più rapida crescita”. Le Storie di Instagram sono già sul web e, con l’annuncio di oggi, la piattaforma ora consente ad alcuni dei suoi utenti di accedere anche alle chat di gruppo e ai messaggi privati ​​dal browser, il che si allinea a ciò che Zuckerberg ha detto avrebbe dato priorità.

Nel frattempo, il social network incentrato sulle foto ha introdotto tre nuovi effetti per la modalità Boomerang, in modo tale che gli utenti possano sbizzarrirsi nelle Storie.