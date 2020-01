Amazon Music raggiunge i 55 milioni di utenti

Marco Grigis,

Ottimi risultati per Amazon Music, la piattaforma di streaming musicale del colosso dello shopping online. Il gruppo ha infatti raggiunto la soglia dei 55 milioni di utenti, così come specifica The Verge, e si appresta ora a tallonare le due piattaforme più gettonate del settore, ovvero Spotify e Apple Music.

Il servizio di Amazon è cresciuto sensibilmente nel corso del 2019, tanto da avvicinarsi ai 60 milioni di Apple Music, almeno stando alle ultime informazioni fornite dall’azienda di Cupertino la scorsa estate. La strada è invece più tortuosa per raggiungere Spotify, servizio che può fare affidamento su 113 milioni di abbonati e 248 milioni di utenti globali, tuttavia Amazon è sulla buona strada per affermarsi come terzo fornitore a livello mondiale.

Un risultato che è giunto come conseguenza all’impegno e agli investimenti voluti da Amazon sulla sua piattaforma: negli ultimi tempi, infatti, Amazon Music ha visto l’implementazione di un’interfaccia sempre più comoda e versatile, nonché di opzioni aggiuntive utili, come la visualizzazione dei testi sincronizzati al sonoro. Ancora, la società ha previsto dei listini speciali per gli abbonati Prime, i quali tendono a scegliere anche Amazon Music oltre alla loro sottoscrizione per gli acquisti online, e ha assicurato una piena integrazione per i suoi speaker della linea Echo e con l’assistente vocale Alexa.

Nel corso del 2019, Amazon Music è cresciuto del 50% su base annuale negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e Giappone, mentre ha duplicato i suoi utenti in Francia, Italia, Spagna e Messico.

Sullo Stivale sono disponibili diverse modalità per entrare a far parte di Amazon Music. Gli utenti Prime possono approfittare di Prime Music, che include 2 milioni di brani, con possibilità di ascolto offline. In alternativa, è possibile scegliere Amazon Music Unlimited, il piano da 9.99 euro mensili che include ben 50 milioni di brani, playlist dedicate, ascolto offline e molto altro ancora. Naturalmente non manca un’opzione famiglia, da 14.99 euro mensili, pensato per garantire l’accesso fino a 6 account, oppure offerte per dispositivi Echo a 3.99 euro al mese.