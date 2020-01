DAZN: partite Serie A 2019/2020, 22^ giornata

Matteo Tontini,

La 22^ giornata di Serie A, vale a dire la terza di ritorno, vedrà la capolista impegnata in un altro scontro non proprio semplice: i bianconeri affronteranno infatti la Fiorentina e il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. La piattaforma di Perform Group ha diritto a tre partite su sette: il campionato italiano lo spartisce infatti con Sky, piattaforma satellitare che da anni ha ormai il monopolio assoluto sullo sport e in particolare sul calcio.

Grazie all’accordo tra le due parti, tuttavia, è nato il canale DAZN1, che permette di godersi il meglio della programmazione DAZN da un’unica piattaforma. La partnership è valida fino al giugno 2021 e, ovviamente, va ad avvantaggiare entrambe le parti: se da un lato il servizio di streaming sportivo può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, dall’altro quello satellitare torna a offrire ai suoi abbonati tutta la Serie A. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 22^ giornata:

Sabato 1 febbraio 2020 Ore 15.00 Bologna-Brescia SKY

Sabato 1 febbraio 2020 Ore 18.00 Cagliari-Parma SKY

Sabato 1 febbraio 2020 Ore 20.45 Sassuolo-Roma DAZN

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 12.30 Juventus-Fiorentina DAZN

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 15.00 Atalanta-Genoa DAZN

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 15.00 Lazio-SPAL SKY

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 15.00 Milan-Hellas Verona SKY

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 18.00 Lecce-Torino SKY

Domenica 2 febbraio 2020 Ore 20.45 Udinese-Inter SKY

Lunedì 3 febbraio 2020 Ore 20.45 Sampdoria-Napoli SKY

Il servizio di Perform Group trasmetterà le partite di Roma, Juventus e Atalanta. I giallorossi disputeranno la trasferta di Sassuolo, dove andranno a caccia di punti importanti dopo il derby pareggiato; la Juve dovrà cercare di restare aggrappata alla vetta della classifica e battere la Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Napoli; infine i bergamaschi, esaltati dalla vittoria straripante sul Torino, tenteranno di portare a casa anche la partita con il Genoa.