OnePlus promette novità per la videografia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà nei prossimi mesi la nuova serie OnePlus 8. Tra le novità software potrebbero esserci quelle promesse durante un incontro con i professionisti della fotografia avvenuto a New York. Si tratta in particolare di miglioramenti e nuove funzionalità che riguardano la registrazione video, ma sono anche previste ottimizzazioni per gli scatti fotografici.

Durante il workshop sono stati presentati diversi suggerimenti dai presenti e OnePlus ha raccolto tutte le risposte nel post pubblicato sul forum ufficiale. Per quanto riguarda la differente qualità degli scatti, il produttore ha promesso di apportare modifiche in modo da avere gli stessi valori di esposizione, colore e bilanciamento del bianco per tutte le fotocamere presenti negli smartphone. Miglioramenti previsti anche per autofocus, tonalità della pelle e nitidezza (tenendo conto anche del rumore) in qualsiasi scenario.

OnePlus risolverà i problemi segnalati con il range dinamico dei video HDR (sfondo troppo scuro) e il flickering (sfarfallio) della luce. La “super stabilizzazione” (Super Steady Mode) per i video 4K e il supporto 1080p/4K per tutte le lenti verranno invece aggiunti ai futuri smartphone, in quanto ci sono limitazioni hardware. La lunghezza massima dei video 4K rimarrà però invariata (5 minuti) per avere il giusto compromesso tra prestazioni e temperatura del dispositivo.

Previsti anche miglioramenti e nuove funzionalità per l’uso con una sola mano, editing video, profondità di campo per il teleobiettivo, time lapse con zoom-in, modalità notturna per i video e supporto per i social media (Instagram in particolare). Alcune richieste sono state considerate non prioritarie, come Pro Video Mode, Reverse Recording Video e emoji/sticker AR (ci sono app di terze parti).