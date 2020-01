Amazon Prime a quota 150 milioni di iscritti

Amazon Prime ha raggiunto quota 150 milioni di iscritti, un enorme passo in avanti rispetto ai 100 milioni annunciati nel 2018. La grande crescita si è registrata nonostante l’aumento di prezzo di un paio d’anni fa, che ha portato il canone annuale da 99 a 119 dollari (e in Italia da 19,99 a 36 euro).

In merito al traguardo appena raggiunto, il CEO dell’azienda Jeff Bezos ha dichiarato:

Abbiamo reso la consegna Prime più veloce: il numero di articoli recapitati agli abbonati statunitensi con spedizione gratuita in un giorno è più che quadruplicato in questo trimestre rispetto allo scorso anno. I membri Prime possono ora contare sulla consegna gratuita di generi alimentari entro due ore grazie ad Amazon Fresh e Whole Foods Market in oltre 2.000 città e paesi degli Stati Uniti.