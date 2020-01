Luca Colantuoni,

Amazon ha attivato la possibilità di effettuare i pagamenti a rate anche in Italia. L’azienda di Seattle non ha rilasciato un comunicato ufficiale, ma nella sezione riservata al servizio clienti è apparsa una pagina che illustra termini e condizioni. Alcuni utenti hanno verificato che il nuovo metodo di pagamento è disponibile solo per determinati prodotti. Probabilmente si tratta di un test a campione.

Il gigante dell’e-commerce spiega che il pagamento a rate si applica solo ai prodotti nuovi e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati, venduti e spediti da Amazon.it, dove l’opzione ” 5 rate mensili” è disponibile come metodo di pagamento nella pagina di dettaglio del prodotto. Ci sono tuttavia dei limiti al numero di prodotti. In particolare è possibile acquistare a rate un solo prodotto di ciascuna categoria (Elettronica, Informatica, ecc.) presente nel carrello. Per usufruire del pagamento rateale di un ulteriore prodotto è necessario prima saldare tutte le rate del prodotto precedente.

Il pagamento a rate è consentito solo agli utenti con account Amazon da almeno un anno e con una buona “storia” di pagamenti. Possono essere utilizzate solo carte di credito o di debito con data di scadenza almeno 20 giorni dopo l’addebito dell’ultima rata. Non sono invece accettate carte prepapagate (per ovvie ragioni). Il pagamento avviene in cinque rate mensili in base alle seguenti tempistiche:

Prima rata mensile: data di spedizione

Seconda rata mensile: 30 giorni dalla data di spedizione

Terza rata mensile: 60 giorni dalla data di spedizione

Quarta rata mensile: 90 giorni dalla data di spedizione

Quinta rata mensile: 120 giorni dalla data di spedizione

Nella prima rata sono incluse eventuali spese di spedizione (se l’utente non è abbonato Prime). Non ci sono interessi o altri oneri finanziari. È possibile saldare in anticipo la rata successiva o l’intero saldo residuo. In caso di restituzione del prodotto, Amazon detrarrà l’importo rimanente dal rimborso. Infine, il pagamento a rate non consente di effettuare il cambio di un prodotto.