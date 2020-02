Samsung Family Hub, frigorifero contro lo spreco

Luca Colantuoni,

Gli elettrodomestici smart non sono ancora molto diffusi, ma offrono importanti vantaggi rispetto a quelli tradizionali. I frigoriferi Samsung della serie Family Hub, ad esempio, permettono di ridurre lo spreco alimentare, grazie all’intelligenza artificiale e alle sue avanzate funzionalità, come la lettura delle date di scadenza dei cibi e lo shopping online.

Il prossimo 5 febbraio si celebrerà la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Secondo uno studio del Ministero dell’Ambiente e dell’Università di Bologna, in Italia si sprecano 220.000 tonnellate di cibo all’anno per un cifra equivalente di 15 miliardi di euro. La maggioranza (12 miliardi) riguarda lo spreco che avviene nell’ambiente domestico, a causa di acquisti non necessari e quindi al cibo che viene buttato perché scaduto. Questa cattiva abitudine si potrebbe cambiare con un frigorifero smart simile a quelli venduti da Samsung.

All’interno del Family Hub ci sono tre fotocamere. Gli utenti possono quindi controllare da remoto (tramite smartphone) i prodotti mancanti e acquistare solo quelli che servono (funzionalità View Inside). Le fotocamere mostrano il contenuto del frigorifero sullo schermo esterno da 21,5 pollici, evitando l’apertura delle porte e quindi gli sbalzi di temperatura (che significa maggiori consumi di corrente elettrica).

Il frigorifero Samsung consente inoltre di effettuare gli acquisti direttamente dal display, sfruttando le app di shopping online. Se l’utente registra la data di scadenza per ogni alimento, Family Hub ricorderà di utilizzarlo in tempo. Gli sprechi possono essere evitati anche con il Meal Planner che suggerisce ricette in base alle preferenze alimentari, dei prodotti e delle date di scadenza degli ingredienti presenti nel frigorifero.

La tecnologia Triple Cooling garantisce le migliori condizioni di conservazione del cibo. È possibile inoltre trasformare il vano freezer in vano frigo per avere più spazio per i cibi freschi.