DAZN: partite Serie A 2019/2020, 23^ giornata

Matteo Tontini,

DAZN torna in campo per seguire la 23^ giornata di Serie A, turno che vedrà protagonista indiscusso il derby di Milano. L’Inter dovrà cercare di superare la rivale di sempre per restare agganciata ai vertici della classifica e non lasciare che Juventus e Lazio la stacchino. La piattaforma streaming si spartirà, come al solito, i match con Sky, che ha i diritti per trasmetterne sette su dieci (a DAZN, quindi, spettano i restanti tre).

Gli abbonati Sky, dallo scorso settembre, possono comunque contare su canale DAZN1 per godersi il meglio del servizio streaming di Perform Group da un’unica piattaforma: se, da un lato, il celebre broadcaster può così offrire un pacchetto unico e dare ai suoi utenti la possibilità di accedere a tutto il campionato di calcio italiano, DAZN può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 23^ giornata di Serie A.

Venerdì 7 febbraio 2020 Ore 20.45 Roma-Bologna (Sky)

Sabato 8 febbraio 2020 Ore 15.00 Fiorentina-Atalanta (Sky)

Sabato 8 febbraio 2020 Ore 18.00 Torino-Sampdoria (Sky)

Sabato 8 febbraio 2020 Ore 20.45 Hellas Verona-Juventus (DAZN)

Domenica 9 febbraio 2020 Ore 12.30 SPAL-Sassuolo (DAZN)

Domenica 9 febbraio 2020 Ore 15.00 Brescia-Udinese (DAZN)

Domenica 9 febbraio 2020 Ore 15.00 Genoa-Cagliari (Sky)

Domenica 9 fabbraio 2020 Ore 15.00 Napoli-Lecce (Sky)

Domenica 9 febbraio 2020 Ore 18.00 Parma-Lazio (Sky)

Domenica 9 febbraio 2020 Ore 20.45 Inter-Milan (Sky)

In questo turno (il quarto del girone di ritorno), la piattaforma streaming sportiva trasmetterà le partite di Juventus, Sassuolo e Udinese. I bianconeri cercheranno di superare il Verona dopo l’importante vittoria sulla Fiorentina; il Sassuolo affronterà fuori casa i ferraresi, che dovranno tentare di non perdere altri punti dopo la schiacciante sconfitta subita contro la Lazio; infine, l’Udinese andrà a giocare a Brescia, dove avrà la possibilità di riscattarsi dopo aver perso contro l’Inter.