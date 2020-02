TIM Unica: fisso, mobile, TV e smart home

Luca Colantuoni,

TIM ha annunciato una nuova offerta convergente che unisce fisso, mobile, TV e smart home. TIM Unica è indirizzata ai clienti dell’operatore telefonico che desiderano ricevere un’unica bolletta che comprende tutti i servizi. È quindi necessario avere un’offerta di rete fissa con domiciliazione bancaria e una SIM intestata alla stessa persona.

Il primo passo per chi non è cliente TIM è quindi sottoscrivere un’offerta per rete fissa o mobile, mentre chi è già cliente TIM con offerta fissa/mobile deve aggiungere un’offerta mobile/fissa. L’attivazione di TIM Unica non prevede costi e può essere effettuata nei negozi dell’operatore, chiamando il 187 o tramite la pagina ufficiale. È necessario però domiciliare la fattura della linea fissa e addebitare la fattura dell’offerta mobile sulla bolletta della linea fissa tramite il servizio TIM Ricarica Automatica.

Quest’ultimo prevede due opzioni: ricarica automatica su base rinnovo con importo pari al costo del canone dell’offerta mobile entro le 24 ore precedente alla data di rinnovo oppure ricarica automatica su base soglia di 5 euro (massimo 20 euro/mese) quando il credito residuo scende sotto i 3 euro.

TIM Unica prevede Giga illimitati (massimo 6 GB nei paesi UE) per l’intestatario della linea principale e per altre 5 persone. Si possono quindi aggiungere altre 5 SIM (ad esempio quelle dei familiari) tramite un invito che può essere inviato dall’area riservata My TIM. Ovviamente in caso di disattivazione delle offerte si perdono i Giga illimitati.

TIM Unica può essere arricchita con TIMVISION, che presto includerà l’opzione Netflix. Gli amanti dello sport troveranno inoltre NOW TV, DAZN, Eurosport Player e Motori. Ci sono infine due telecamere TIM Cam per monitorare l’abitazione.