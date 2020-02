Amazon Renewed: come funziona la garanzia sui ricondizionati

Daniele Particelli,

Amazon Renewed è il servizio di Amazon che propone in vendita prodotti ricondizionati “come nuovi” a prezzi molto vantaggiosi rispetto ai prodotti nuovi e mai utilizzati prima. Nella stragrande maggioranza dei casi l’acquirente non è in grado di distinguere la differenza tra il prodotto nuovo e quello ricondizionato: questo perché i prodotti in vendita su Amazon Renewed sono stati ispezionati e testati per apparire funzionanti e come nuovi da un fornitore Amazon qualificato e verificato, che si tratti del fornitore del prodotto o del venditore stesso.

Amazon assicura che per diventare un fornitore di prodotti ricondizionati è necessario soddisfare rigorosi criteri e anche dopo che si è ottenuta l’abilitazione per Amazon Renewed bisogna soddisfare continui obiettivi di performance.

E se su questo aspetto è tutto chiaro, una domanda sorge spesso agli utenti che decidono di acquistare su Amazon Renewed: come funziona la garanzia sui prodotti ricondizionati?

La risposta è molto semplice ed arriva direttamente da Amazon:

Tutti i prodotti su Amazon Renewed (ad eccezione degli orologi da polso tradizionali e i Dispositivi Amazon) sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed. Con questa garanzia, il prodotto è idoneo al reso o al rimborso entro 1 anno dalla ricezione se non funziona come previsto.

Questa garanzia è fornita unitamente alla politica di reso standard di Amazon che si applica alla maggior parte dei prodotti.

Andando a spulciare nel dettagli le condizioni della garanzia di Amazon Renewed troviamo altre informazioni utili. Se, ad esempio, il prodotto ricondizionato non ha un aspetto “come nuovo“, Amazon applica la stessa politica di reso standard applicata alla maggior parte degli acquisti su Amazon.

Chi, in caso di insoddisfazione dopo l’acquisto di un prodotto ricondizionato su Amazon Renewed, può avviare la procedura di reclamo direttamente dalla pagina “I Miei Ordini“:

Un responsabile dedicato dell’assistenza clienti tenterà per prima cosa di risolvere il problema. Se il tuo problema specifico non viene risolto in questo modo, puoi ottenere la sostituzione del prodotto se è disponibile. Se la sostituzione non è disponibile, otterrai un rimborso completo. L’opzione di sostituzione è disponibile solo per i prodotti evasi da Amazon.

Dovrai restituire il prodotto difettoso, senza costi aggiuntivi per te. Se non restituisci il prodotto entro 1 anno dalla ricezione, potrebbe esserti addebitato l’importo originale da te pagato per l’articolo. Se scegli di ottenere un rimborso completo e acquistare un nuovo articolo che ha un costo di spedizione, dovrai pagare per la spedizione.