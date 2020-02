GTA 6: Rockstar potrebbe annunciarlo al PS5 reveal

Marco Locatelli,

Stando a quanto scrive Gamerant, Rockstar potrebbe dare qualche succosa informazione su GTA 6 nei prossimi mesi, magari insieme al reveal di PlayStation 5, che potrebbe avere luogo proprio questo mese.

Settimana scorsa, Take-Two, durante una riunione con gli investitori per discutere l’anno fiscale 2019 e programmare il 2020, ha fatto sapere che sia Grand Theft Auto 5 che Red Dead Redemption 2 hanno avuto un enorme successo negli ultimi 12 mesi, confermando dunque il loro trend degli anni precedenti. Red Dead Redemption 2, nello specifico, è stato il videogioco più venduto nella storia del publisher americano, dietro solo a GTA 5 (che difficilmente riuscirà a raggiungere).

Con la “gallina dalle uova d’oro” GTA 5 – GTa Online compreso – si pensava che Rockstar avrebbe continuato a spremere il suo best seller ancora per qualche tempo, ma è evidente che ad un certo punto il publisher dovrà cominciare a pensare ad un sequel, e diverse voci suggeriscono che i lavori per la prossima generazione console sono già cominciati. Leggendo tra le righe delle ultime dichiarazioni del CEO, Strauss Zelnick, sembra che la compagnia è pronta a fare degli annunci “bomba” nel prossimo futuro.

E qui entra in gioco Sony: il colosso nipponico non ha ancora annunciato i suoi piani per la prossima generazione, e si fa sempre più forte la suggestione secondo la quale alla presentazione di PlayStation 5 Sony mostrerà alcuni annunci di terze parti, tra cui appunto GTA 6. A rafforzare questa tesi è il fatto che spesso Rockstar ha scelto contesti diversi dall’E3, ad esempio, per annunciare i suoi nuovi titoli. Se il reveal di PlayStation 5 dovesse nascondere anche l’annuncio di GTA 6 sarebbe decisamente una bella sorpresa.