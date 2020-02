Motorola difende l’affidabilità del Razr

Luca Colantuoni,

Uno dei punti deboli dei nuovi smartphone pieghevoli è la cerniera. Dopo aver effettuato un test sul Samsung Galaxy Fold, CNET ha utilizzato lo stesso macchinario per verificare la qualità del Motorola Razr. Il risultato è stato inferiore a quello previsto, ma il produttore statunitense ha rilasciato un comunicato per chiarire che il suo smartphone è affidabile e che il test non è accurato.

Il macchinario di SquareTrade, denominato FoldBot, utilizzato da CNET per testare la cerniera del Motorola Razr è una versione modificata di quello usato per il Samsung Galaxy Fold (i due smartphone hanno design e dimensioni differenti). Motorola ha dichiarato che la cerniera del Razr funziona perfettamente almeno fino a 100.000 aperture/chiusure. Il test effettuato da CNET ha evidenziato i primi segni di cedimento dopo circa 27.000 aperture/chiusure. Considerato che un utente sblocca lo smartphone tra 80 e 150 volte al giorno, la cerniera del Razr si potrebbe rompere entro 6-12 mesi. Motorola ha tuttavia contestato il test:

Razr è uno smartphone unico, dotato di un sistema di piegatura a conchiglia dinamico diverso da qualsiasi altro dispositivo sul mercato. Il FoldBot di SquareTrade non è semplicemente progettato per testare il nostro dispositivo. Pertanto, qualsiasi test eseguito utilizzando questa macchina eserciterà uno stress eccessivo sulla cerniera e non consentirà l’apertura e chiusura del telefono come previsto, rendendo il test impreciso.

In effetti, il macchinario utilizzato per il Galaxy Fold permetteva di aprire e chiudere completamente lo smartphone. Quello (modificato) usato per il Razr ha effettuato solo aperture/chiusure parziali.

Motorola ha aggiunto che il test non rispecchia il modo in cui gli utenti usano realmente lo smartphone:

La cosa importante da ricordare è che il Razr è stato sottoposto a numerosi test di durata durante lo sviluppo del prodotto e il test di CNET non è indicativo di ciò che i consumatori sperimenteranno quando usano il Razr nel mondo reale. Abbiamo piena fiducia nella durabilità del Razr.

Questo è il video ufficiale di Motorola che mostra il test effettuato sulla cerniera: