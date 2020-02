Microsoft aggiorna le app Office su iOS

Luca Colantuoni,

Microsoft aveva annunciato un completo restyling delle app Office all’inizio di dicembre. L’obiettivo è migliorare la produttività attraverso un’interfaccia più semplice e nuove funzionalità che velocizzano l’esecuzione delle varie operazioni. L’azienda di Redmond ha quindi aggiornato le app Word, Excel e PowerPoint per iOS.

Purtroppo Microsoft non ha fornito molti dettagli sui cambiamenti apportati. Nelle note di rilascio è scritto unicamente che le app sono state riprogettate da zero per essere “più semplici, più veloci e più belle di prima”. Gli utenti che usano Office sui loro iPhone e iPad scopriranno quindi le novità estetiche dopo l’installazione delle versioni 2.34 di Word, Excel e PowerPoint. In tutte le app è stato aggiornato il riquadro del testo alternativo per aumentare l’accessibilità ai contenuti con utili sottotitoli o contrassegnare elementi come decorativi.

Excel per iOS ha invece ricevuto due nuove funzionalità esclusive. La prima. denominata “Leggi e rispondi al volo“, permette di leggere e rispondere ai commenti e alle menzioni direttamente dalla posta elettronica senza aprire la cartella di lavoro. La seconda novità è rappresentata dalla funzione XLOOKUP (CERCA.X in italiano) che consente di trovare rapidamente e velocemente elementi in una tabella o in un intervallo, riga per riga. Nell’esempio seguente viene cercato il prefisso telefonico del Brasile, specificando il nome del paese (colonna F2), l’intervallo in cui cercare il nome (B2:B11) e l’intervallo in cui in cui cercare il prefisso (D2:D11).

Nel corso delle prossime settimane è previsto il debutto di altre funzionalità. Office rappresenta per Microsoft un’importante fonte di guadagno, come dimostrano i risultati finanziari relativi al quarto trimestre 2019.