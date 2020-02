DAZN: partite Serie A 2019/2020, 24^ giornata

Matteo Tontini,

DAZN si accinge a tornare in campo con la 24^ giornata di Serie A, ovvero la quinta di ritorno. La piattaforma streaming seguirà le dirette di Roma, Udinese e Parma, andandosi a spartire come al solito i match con Sky. Mentre il servizio di Perform Group avrà accesso a tre partite, la piattaforma satellitare trasmetterà le restanti sette. Il turno in questione vedrà protagonista il big match tra Lazio e Inter, che si scontreranno per una corsa ai vertici della classifica.

Dallo scorso settembre, gli abbonati Sky possono contare sul canale DAZN1, che consente di godersi il meglio della programmazione DAZN attraverso un’offerta piuttosto conveniente agli amanti dello sport. In questo modo, la piattaforma streaming può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale approdando anche su Sky, mentre quella satellitare torna a offrire la possibilità di seguire tutto il campionato di calcio italiano da un unico servizio. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 24^ giornata di Serie A.

Sabato 15 febbraio 2020 Ore 15.00 Lecce-SPAL (Sky)

Sabato 15 febbraio 2020 Ore 18.00 Bologna-Genoa (Sky)

Sabato 15 febbraio 2020 Ore 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)

Domenica 16 febbraio 2020 Ore 12.30 Udinese-Hellas Verona (DAZN)

Domenica 16 fabbraio 2020 Ore 15.00 Juventus-Brescia (Sky)

Domenica 16 febbraio 2020 Ore 15.00 Sampdoria-Fiorentina (Sky)

Domenica 16 febbario 2020 Ore Sassuolo-Parma (DAZN)

Domenica 16 febbraio 2020 Ore 18.00 Cagliari-Napoli (Sky)

Domenica 16 febbraio 2020 Ore 20.45 Lazio-Inter (Sky)

Lunedì 17 febbraio 2020 Ore 20.45 Milan-Torino (Sky)

Per quanto riguarda le partite trasmesse da DAZN, i romanisti potranno guardare la trasferta contro i bergamaschi, più in forma che mai dopo il ritrovato Zapata; il Verona andrà invece a giocare a Udine, cercando di replicare la straordinaria prestazione contro la Juventus; infine, il Parma dovrà vedersela fuori casa con il Sassuolo, partita che si preannuncia ricca di sorprese.