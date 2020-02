WhatsApp raggiunge quota 2 miliardi di utenti

Matteo Tontini,

WhatsApp, la nota app di messaggistica istantanea che moltissime persone utilizzano quotidianamente, ha raggiunto un importante traguardo che sembrava inimmaginabile anche per Facebook qualche anno fa: il servizio adesso ha oltre 2 miliardi di utenti. Il social di Mark Zuckerberg ha superato tale soglia nel 2017, per fare un raffronto diretto.

La società non ha spiegato in che modo l’app sia riuscita a raggiungere un numero simile, ma non è difficile arrivarci: WhatsApp è uno strumento essenziale per la comunicazione su dispositivi mobile in molte parti del mondo e, in alcuni casi, svolge un ruolo importante nello shopping, nelle campagne elettorali e in molti altri aspetti della vita quotidiana. Certo, ha rivali altrettanto validi tra cui Telegram e “suo fratello” Facebook Messenger, ma continua a essere il più gettonato. L’azienda rivela il motivo del suo successo nelle prime righe di un comunicato, pubblicato per celebrare il traguardo:

Madri e padri possono comunicare con i loro cari ovunque si trovino. Fratelli e sorelle possono condividere momenti importanti. I colleghi possono collaborare e le aziende possono crescere connettendosi facilmente con i loro clienti.

Il team di WhatsApp ha colto l’occasione per tornare a parlare dell’importanza della crittografia. Sostiene infatti che, agendo come un blocco digitale indistruttibile, la crittografia mantiene al sicuro le informazioni scambiate in chat tra mittente e destinatario, proteggendole da hacker e malintenzionati. Secondo il team, è una “necessità nella vita moderna”: per questo motivo WhatsApp impiega tecnologie leader nel settore e collabora con i migliori esperti di sicurezza. In sostanza il gigante della chat sta dicendo, ai Paesi in cui l’app è molto diffusa, di abbandonare i ogni tentativo di indebolire la crittografia in nome della lotta al crimine. E con 2 miliardi di utenti potenzialmente interessati, pensa di avere maggiori possibilità.