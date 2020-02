Wikipedia, IA aggiorna contenuti obsoleti

Matteo Tontini,

Wikipedia è una fonte di informazioni inesauribile, consultata da milioni di utenti in tutto il mondo. L’enciclopedia digitale gratuita permette di accedere a un vastissimo numero di pagine costantemente aggiornate. Tuttavia, non è raro incappare in notizie obsolete, motivo per cui è sempre consigliabile verificare altrove per avere un riscontro. D’altro canto, i redattori e i moderatori umani non riescono a star dietro a tutto da soli. Ma adesso il MIT potrebbe aver trovato una soluzione a questo problema: i suoi ricercatori hanno infatti sviluppato sistema di intelligenza artificiale (IA) in grado di riscrivere automaticamente frasi obsolete negli articoli di Wikipedia, mantenendo un “tono umano”.

Ciò significa che cercherà di rispettare quanto più possibile la grammatica, sfornando un paragrafo attentamente elaborato. L’IA del MIT si basa sul machine learning ed è stata addestrata a riconoscere le differenze tra una frase di un articolo di Wikipedia e aggiornamenti da inserire. Nel caso in cui rilevasse differenze tra le due parti, individuerebbe le parole che devono essere eliminate e quelle da mantenere. Successivamente, riuscirebbe a riscrivere la frase per la pagina di Wikipedia usando rappresentazioni semplificate sia del testo originale che di quello aggiornato.

L’IA del MIT non è ancora pronta per essere utilizzata, comunque. Gli addetti alla valutazione dell’intelligenza artificiale hanno dato all’intelligenza artificiale un voto medio di 4 su 5 per la capacità di aggiornamento e di 3,85 su 5 per la grammatica. Nel caso in cui i ricercatori riuscissero ad affinare il sistema, tuttavia, sarebbe uno strumento indispensabile per apportare modifiche minori alla nota enciclopedia gratuita, permettendo ai redattori umani di concentrarsi su altro.