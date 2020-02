Google Stadia, annunciati cinque nuovi giochi

Matteo Tontini,

Google Stadia si prepara ad accogliere cinque nuovi giochi che debutteranno in esclusiva sulla piattaforma per uscire solo successivamente sulle altre console. Tra i nuovi titoli ce ne sono un paio che potrebbero rievocare ricordi a più di qualche giocatore: Panzer Dragoon e Serious Sam.

La Serious Sam Collection include Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, Serious Sam 3: BFE e tutte le loro espansioni. Gli utenti saranno chiamati a combattere orde di alieni e potranno contare su numerose modalità divertenti: dalle più classiche cooperativa e deathmatch a 4 giocatori in locale, fino a frenetici deathmath a 16 giocatori online.

Panzer Dragoon: Remake è una versione rinnovata del classico per Sega Saturn, con effetti speciali e controlli modernizzati. Tuttavia, questa non sarà esattamente un’esclusiva a tempo limitato di Google Stadia. Una versione Switch dovrebbe uscire il prossimo inverno e GOG ha già in programma la distribuzione del remake (sebbene non si sappia il periodo d’uscita).

Per quanto riguarda gli altri titoli, Lost Words: Beyond the Page è un platform 2D story-driven che ha luogo all’interno del diario di una ragazza. Il giocatore dovrà risolvere i numerosi puzzle interagendo con le parole, mentre si troverà a esplorare un mondo fantastico. Arriverà su Google Stadia in primavera ed è previsto in futuro anche su Steam, PS4, Xbox One e Switch.

Infine, la piattaforma di BigG accoglierà tra le proprie fila Stacks On Stacks (On Stacks), tower builder 3D, e Spitlings, un titolo arcade multiplayer che sembra molto caotico. Google Stadia dovrebbe contare su oltre 120 giochi quest’anno, tra cui almeno 10 esclusive a tempo limitato nella prima metà del 2020.