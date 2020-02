Kingdom Hearts, i capitoli principali su Xbox One

Matteo Tontini,

Kingdom Hearts III è stato il primo titolo della saga principale di Square Enix a non essere esclusiva PlayStation, debuttando anche su Xbox One. Ciò significa che i possessori della piattaforma Microsoft, per poterci giocare, avrebbero dovuto recuperare i precedenti capitoli su console Sony (dal momento che la storia del terzo capitolo è una continuazione dei prequel). Adesso, tuttavia, gli utenti Xbox One possono giocare Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, che contengono otto giochi precedenti e un filmato. Finalmente Square Enix permette di vivere un’esperienza completa della sua saga sulla console Microsoft.

Ma le sorprese non finiscono qui per i possessori di Xbox One: Kingdom Hearts III Re Mind – DLC che aggiunge una porzione di storia secondaria ambientata poco prima della battaglia finale del gioco – uscirà il 25 febbraio. Inoltre, Kingdom Hearts III sarà disponibile come parte del programma Xbox Game Pass a partire dallo stesso giorno.

Nel caso in cui si possedesse la piattaforma e si stesse pensando di recuperare la saga, che mescola i personaggi Square Enix e quelli Disney in un esperimento estremamente riuscito, potrebbe essere proprio questo il momento giusto per farlo.

Sebbene il terzo capitolo cali di tono rispetto al predecessore, il franchise ha avuto un gran successo in tutto il mondo, guadagnandosi un posto tra i migliori jRPG del nuovo millennio. Il merito è sicuramente da attribuirsi all’idea di fondo (che mira a coinvolgere tutti i fan della Casa di Topolino, oltre che quelli Square) e al gameplay frenetico, che predilige l’azione alle battaglie a turni caratteristiche dei giochi di ruolo nipponici.