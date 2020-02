DAZN: partite Serie A 2019/2020, 25^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna con la sua 25^ giornata, vale a dire la 6^ di ritorno. In questo turno non ci saranno big match veri e propri, all’infuori dello scontro tra Fiorentina e Milan che potrebbe regalare qualche emozione agli spettatori. Come al solito, saranno DAZN e Sky a spartirsi le partite da trasmettere: al primo gliene saranno concesse tre delle dieci in programma, al secondo le restanti sette.

Grazie all’accordo raggiunto tra le due parti, valido fino al 2021, gli abbonati Sky potranno tuttavia aderire a un’offerta che permette loro di accedere al meglio della programmazione DAZN con il canale DAZN1. Se da una parte la piattaforma satellitare guadagna così la possibilità di offrire nuovamente tutto il campionato di calcio italiano dalla sua piattaforma, quella streaming può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 25^ giornata:

Venerdì 21 febbraio 2020 Ore 20.45 Brescia-Napoli (Sky)

Sabato 22 febbraio 2020 Ore 15.00 Bologna-Udinese (Sky)

Sabato 22 febbraio 2020 Ore 18.00 SPAL-Juventus (Sky)

Sabato 22 febbraio 2020 Ore 20.45 Fiorentina-Milan (DAZN)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 12.30 Genoa-Lazio (DAZN)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo (Sky)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 15.00 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 15.00 Torino-Parma (Sky)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 18.00 Roma-Lecce (Sky)

Domenica 23 febbraio 2020 Ore 20.45 Inter-Sampdoria (Sky)

Per questo turno di Serie A, DAZN trasmetterà le partite di Milan, Lazio e Verona. I rossoneri andranno, come anticipato, a sfidare i viola a Firenze, una partita importante per entrambe le squadre; ai biancocelesti spetterà la trasferta di Genova, dove cercheranno di replicare la splendida prestazione che gli ha permesso di battere l’Inter e guadagnarsi il secondo posto. Infine, il Verona giocherà in casa contro il Cagliari.