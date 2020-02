Panasonic Home Entertainment: i nuovi prodotti

Giacomo Ampollini,

Panasonic ha recentemente presentato una nuova serie di prodotti pensati per l’Home Entertainment. Dalle soluzioni audio all’avanguardia, ai nuovi modelli di televisioni OLED e LCD. Tutti questi dispositivi sono caratterizzati dall’essere Smart, oltre che sviluppati integrando alcune delle migliori tecnologie presenti sul mercato, presentano un design accattivante, ma anche semplice.

I nuovi arrivati in materia di televisioni sono modelli OLED e LCD con risoluzione 4K. Nel primo gruppo rientra la serie HZ2000, HZ1500 e HZ1000, nel secondo invece troviamo le serie HX940, HX900 e HX800. Tutti questi dispositivi sono dotati di diverse tecnologie che lavorano in sintonia per regalarti la migliore esperienza possibile in fatto di immagini, ma anche di audio. Per esempio, è presente una Filmmaker Mode il cui scopo è garantire la riproduzione dei contenuti come sono stati concepiti dal regista; basta un tasto per fare partire tale modalità. A migliorare questo aspetto ci sono anche i sensori Intelligent sensing i quali servono a regolare automaticamente la luminosità in base a quella ambientale. La fedeltà delle immagini invece è garantita da Dolby Vision IQ a cui si unisce anche il supporto all’HDR10+. Per l’audio invece ci pensa Dolby Atmos. Un suono dinamico e avvolgente che catapulta lo spettatore in quello che sta guardando. Si tratta comunque di Smart TV e infatti grazie a My Home Screen 5.0, questo aspetto è stato resto ancora più semplice da esplorare. Infine, come cornice al tutto, il design di questi TV sono stati sviluppati non solo per essere gradevoli, ma anche funzionali grazie ai piedistalli girevoli.

Se le soluzioni audio integrate non sono sufficienti, ecco che Panasonic propone anche delle nuove Soundbar, la HTB600 con subwoofer wireless e la HTB400 con subwoofer integrato. Due prodotti simili, dalla riproduzione audio di qualità, ma con comunque delle differenze. La HTB600 fornisce un suono surround virtuale con i suoi altoparlanti frontali. La potenza di uscita è di 160W, ma che può arrivare a 360W grazie al subwoofer, potenza che permette la generazione di bassi ancora più ricchi. La HTB400 invece arriva a una potenza di uscita massima di 160W, potenza data dai due subwoofer integrati. Entrambi i modelli sono dotati di funzioni Smart basate sul Bluetooth e di un design senza tempo così da permette il loro posizionamento senza doversi preoccupare dell’aspetto generale. Detto questo però, sono state progettate per essere appoggiate con un’angolazione di 7° verso l’alto in modo da dirigere l’audio verso lo spettatore, quindi è meglio metterli su una superficie piana.

Non solo Smart TV e Soundbar però, Panasonic presenta anche TMAX5, un party speaker con una potenza di 150W e diverse funzioni smart. Tra le caratteristiche principali di questo prodotto troviamo una porta Bass Reflex che incanala le onde sonore amplificando i bassi, ma eliminando al tempo stesso eventuali echi. È Presente un Local Preset Equaliser che permette di scegliere tra diverse impostazioni così da ottenere il meglio a seconda dell’ambiente. Si tratta di un dispositivo Smart e grazie al supporto al Bluetooth, si possono collegare fino a 3 smartphone in contemporanea. Funziona anche da caricabatterie wireless quindi basta posizionare lo smartphone in cima e quest’ultimo si carica senza smettere di funzionare. In ogni caso, presenta anche la possibilità di riprodurre contenuti tramite chiavetta USB. Il TMAX5 è un prodotto anche facile da trasportare, un peso di 7 KG dotato di maniglie per il trasporto sia in verticale che in orizzontale.

L’ultima gamma di prodotti presentata da Panasonic sono le radio digitali DAB+. Ce ne sono tre, ognuna con una caratteristica unica. C’è la radiosveglia D8 che è corredata di un display semplice a leggere e dalla capacità di memorizzare maggiore rispetto alla media, presenta la possibilità di mettere due sveglie separate e in generale ha un ridotto consumo energetico. La RD30BT è un prodotto pensato per essere usato in luoghi anche con la presenza di acqua, come il bagno o la cucina, grazie alla resistenza certificata IPX4. È dotata di una presa USB e della connettività tramite Bluetooth così da poter essere sfruttata anche con uno smartphone. Infine, è stata presentata la DM502 il cui obiettivo è riprodurre l’audio in modo cristallino, ma anche essere un ottimo dispositivo dal punto di vista del design, questo grazie al cabinet in legno. È possibile sfruttarla come semplice radio, usare i CD o tramite streaming.