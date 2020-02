Samsung Galaxy Z Flip, le novità software

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Z Flip ha un fattore di forma differente da quello dei tradizionali smartphone, quindi Samsung ha dovuto apportare alcune modifiche all’interfaccia utente per offrire un’esperienza d’uso soddisfacente. Il produttore coreano ha inoltre sviluppato nuove funzionalità che permettono di eseguire facilmente determinate operazioni. Intanto lo smartphone pieghevole ha già fatto registrare il sold out online negli Stati Uniti.

Speso capita di dover scattare nuovamente una foto perché l’inquadratura è sbagliata. La soluzione adottata da Samsung si chiama Flex Mode. Il Galaxy Z Flip può essere aperto con una qualsiasi angolazione e posizionato su una superficie piana, in modo da scattare foto o registrare video con le due fotocamere posteriori da 12 megapixel (standard e ultra grandangolare). Ciò permette anche di utilizzare la modalità Notte senza treppiede. Lo smartphone pieghevole ha una cerniera “freestop” che mantiene aperto lo schermo in qualsiasi posizione.

La modalità Flex si attiva automaticamente quando apre lo smartphone e quando il dispositivo è appoggiato su una superficie piana. Il display interno viene suddiviso in due parti da 4 pollici. In quella superiore sono visibili i contenuti (ad esempio immagini e video), mentre in quella inferiore ci sono i controlli. Al momento la modalità Flex è supportata dalle app Fotocamera, Galleria e Google Duo, ma altre verranno aggiunte in seguito, tra cui YouTube.

Samsung ha inoltre modificato l’interfaccia One UI per migliorare il multitasking. La funzionalità Multi-Active Window consente di visualizzare due app in contemporanea nelle due metà superiore e inferiore. Il passaggio da un’app all’altra è possibile con uno swipe da destra a sinistra o tramite il Multi-Window Tray.

L’ultima novità è rappresentata dal Cover Display, lo schermo esterno da 1,1 pollici. Con un doppio tap vengono mostrati data, ora e livello della batteria. Con uno swipe verso sinistra e verso destra si visualizzano i controlli musicali e il pannello delle notifiche, rispettivamente.