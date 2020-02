Spotify testa i testi delle canzoni in tempo reale

Matteo Tontini,

Spotify potrebbe aggiungere di nuovo testi delle canzoni in tempo reale. Centinaia di utenti di Twitter in tutto il mondo hanno “cinguettato” che i testi starebbero comparando mentre ascoltano musica sulla nota app.

Un utente della versione beta 8.5.46.848, per esempio, ha confermato la funzionalità, ma sembra che la funzione sia abilitata lato server poiché non tutti gli utenti di quella beta possono vedere i testi.

omg i just realized that spotify has lyrics feature now FINALLY YES YES YES pic.twitter.com/j4PEWzlLYI — zahra (@sushidaging) February 19, 2020

Spotify è un po’ in ritardo rispetto ai concorrenti, a dire il vero. A giugno scorso, Instagram ha reso possibile l’aggiunta di testi alle sue Storie e, a settembre, Apple ha aggiunto lyrics in tempo reale a Music. Ma non sarebbe la prima incursione nelle lyrics per il servizio di streaming musicale svedese: già in passato, infatti, ha collaborato con Musixmatch, la stessa società con cui sarebbe in combutta oggi. Nel 2016 la loro partnership venne interrotta, non si sa per quale motivo, ma si spera che questa sia la volta buona (sebbene non si sappia cosa sia cambiato da allora). A quel tempo, un portavoce di Spotify disse:

È stata una grande partnership e c’è rispetto reciproco tra le due parti, ma le nostre strategie aziendali ci spingono in direzioni diverse.

Il servizio di streaming musicale ha commentato in questo modo il test dell’aggiunta di lyrics durante l’ascolto delle canzoni:

Eseguiamo abitualmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi finiscono per spianare la strada alla nostra esperienza utente definitiva, altri ci servono solo come sperimentazione. Non abbiamo ulteriori notizie da condividere in questo momento.