Titan Security: la chiave di sicurezza di Google

Proteggersi dagli attacchi di phishing continua a essere una necessità anche nel 2020. Google lo sa e per questo gestisce un Programma di protezione avanzato dedicato a tutti, un modo per salvaguardare le proprie informazioni, la propria privacy e i propri soldi. Un’altra via per raggiungere tutto questo è attraverso la Titan Security Key, una chiave di sicurezza introdotta sul mercato l’anno scorso.

Il pacchetto completo ti consente di aver diverse chiavi, USB-A/NFC e USB-C, ma presenta anche soluzioni Bluetooth. Il pacchetto, l’anno scorso, è stato reso disponibile per alcuni mercati selezionati, nello specifico: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Giappone. Di recente, Google ha ampliato il numero di quest’ultimi dando la possibilità di acquistare il pacchetto anche in Italia tramite lo store ufficiale della compagnia.

Come funziona questa Titan Security Key? Semplice, sfrutta una tecnologia di crittografia per confermare l’identità del possessore insieme all’URL della pagina di accesso. Grazie a questa combinazione, un malintenzionato non potrà accendere all’account Google anche sapendo il nome utente e la password. In generale, è un ottimo modo per difendersi dagli attacchi di phishing, sia quelli in blocco che quelli mirati. La chiave di sicurezza supporta gli standard FIDO quindi può essere associata a qualsiasi sito che a sua volta supporta tale tecnologia, come Facebook o Twitter, per esempio.

Come detto in precedenza, si può acquistare tale pacchetto tramite lo store ufficiale di Google con un costo che parte dai 45,00 euro. La spedizione è gratuita. Le diverse chiavi presentano dimensioni molto ridotte così da essere trasportate facilmente. La più grande, quella Bluetooth, misura 47,3 x 12,20 x 8,3 mm. La più piccola, quella USB-C, misura 29,1 x 12,20 x 4,8 mm.