PlayStation 5: una IA aiuterà i giocatori bloccati

Marco Locatelli,

Se tutti i rumor dovessero venire confermati, PlayStation 5 avrà un hardware decisamente incredibile, dal controller con feedback tattile al supporto alla risoluzione 8K. L’ultima novità riguarda un’intelligenza artificiale a cui starebbe lavorando Sony per la sua nuova console e che renderà più facile la vita ai videgiocatori.

Secondo le prime indiscrezioni, l’IA non solo eseguirà comandi base ma potrebbe aiutare il videogiocatore quando è bloccato in alcuni parti di un videogioco. A confermare la presenza della tecnologia un brevetto depositato da Sony e pubblicato il mese scorso su Patentscope con il nome “In-Game Resource Surfacing Platform”.

Ma vediamo un caso concreto: il giocatore potrebbero chiedere a PlayStation 5 qualcosa del tipo “PlayStation, come posso sconfiggere il boss?”, e la console risponderà con strategie che altri giocatori hanno utilizzato per superare quel livello. Questo ovviamente significa che la connessione ad internet sarà un requisito fondamentale per poter sfruttare questa funzionalità.

Ma un altro caso di aiuto da parte dell’intelligenza artificiale potrebbe essere quello di consigliare come recuperare un oggetto in-game oppure acquistarlo su PlayStation Store.

Il tutto funzionerà attraverso un sistema di condivisione dell’esperienza di gioco, grazie al quale l’IA andrà a confrontare lo stato del giocatore con quello di altri che sono riusciti a superare un determinato punto di un’avventura. E così l’IA fornirà consigli sulla base di quanto fatto da altri utenti.