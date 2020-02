Cuffie con Alexa integrata: 5 modelli top

Redazione Webnews,

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite tecnologiche e i prodotti che possono vantare l’integrazione con Alexa aumentano di giorno in giorno. Non più soltanto i prodotti di Amazon, ma anche soundbar, televisori e molto altro.

Le cuffie wireless non fanno eccezione e sono tantissimi i modelli in commercio che assicurano una profonda integrazione con Alexa per la gestione di funzionalità fondamentali come l’ascolto della musica e delle notizie, ma anche la gestione del volume e molto altro. Vediamo insieme alcuni tra i migliori prodotti disponibili.

JBL LIVE 500BT

JBL è garanzia di qualità e le cuffie over-ear wireless JBL LIVE 500BT hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo. Design classico ed elegante, batteria in grado di assicurare fino a 30 ore di riproduzione audio a fronte di una ricarica di appena 2 ore tramite cavo e la funzionalità TalkThru & Ambient Aware che permette, con un semplice tocco, di restare in contatto con l’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie.

Profondamente integrate con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, e con Google Assistant, le JBL LIVE 500BT permettono anche di rispondere velocemente alle chiamate ricevute su smartphone e tablet grazie ai comandi e al microfono sul padiglione.

Acquista su Amazon: JBL LIVE 500BT a partire da 129,49 euro

Bose QuietComfort 35 II

Chi prova la qualità di Bose difficilmente torna indietro e le cuffie wireless QuietComfort 35 II non fanno eccezione. Tre livelli di riduzione del rumore di prima classe per una ottima esperienza di ascolto in qualsiasi ambiente, accesso vocale a musica, informazioni e molto altro grazie alla profonda integrazione con Alexa, ma anche sistema a due microfoni antirumore per un suono nitido e acquisizione della voce ottimizzata.

Le QuietComfort 35 II di Bose si collegano ai dispositivi iOS e Android in pochi istanti, ma possono contare anche su un’applicazione dedicata, Bose Connect, per una serie di funzionalità aggiuntive e l’aggiornamento software.

Acquista su Amazon: Bose QuietComfort 35 II a 279,00 euro

JBL LIVE 400BT

Abbiamo già visto le JBL LIVE 500BT, ma in questa nostra breve lista è finito anche il modello più economico, le JBL LIVE 400BT. Caratteristiche simili alla versione potenziata, ma una minore durata della batteria – fino a 24 ore in riproduzione a fronte di una ricarica di 2 ore – e presenza della tecnologia TalkThru & Ambient Aware, utilissima quando si utilizzano le cuffie in luoghi e mezzi pubblici.

Acquista su Amazon: JBL LIVE 400BT a 97,68 euro

Jabra Elite 85h

Ben 8 microfoni con protezione del vento e livello professionale di cancellazione attiva del rumore rendono le cuffie wireless Elite 85h di Jabra una valida opzione da considerare se siete alla ricerca di un dispositivo molto valido e con un design davvero accattivante. La batteria assicura fino a 36 ore di riproduzione con una sola carica e, va da sé, l’integrazione con Alexa di Amazon è molto profonda.

L”app Jabra Sound+ vi permette di accedere a funzionalità aggiuntive come SmartSound, profili personalizzati e scelta dell’assistente vocale da utilizzare.

Acquista su Amazon: Jabra Elite 85h a 233,00 euro

Sony WH-1000XM3

Le cuffie wireless over-ear di Sony, le WH-1000XM3, possono vantare una ricarica rapida che in appena 10 minuti garantisce fino a 5 ore di riproduzione. Un vero e proprio record che fanno di queste cuffie un must-have per chi si muove spesso in giro per la città ed ha necessità di utilizzarle in modo assiduo.

Troviamo la tecnologia Sony per l’eliminazione del rumore e gli immancabili controlli touch per permettono di gestire musica, conversazioni e regolare il volume.