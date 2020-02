Catalogo Netflix: serie TV e film marzo 2020

Matteo Tontini,

Netflix introduce buoni titoli a marzo 2020, dopo un mese di febbraio altrettanto valido. Il colosso dello streaming prepara il suo catalogo a ritorni molto attesi di show già acclamati, senza dimenticarsi di introdurre qualche novità in ambito film e serie TV.

Tra i contenuti originali che vale la pena citare si annoverano Ultras, film italiano incentrato su due tifosi del Napoli, e Lettera al re, serie TV fantasy che racconta la storia di un sedicenne imbarcatosi suo malgrado in una missione esaltante e pericolosa. Si aggiungono al catalogo di marzo 2020 contenuti come la terza stagione di Élite, Castlevania e Ozark.

Da non dimenticare inoltre la seconda tranche di film dello Studio Ghibli, che porterà per la prima volta sulla piattaforma pellicole come La città incantata e Nausicaä della Valle del vento. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di marzo 2020.

Catalogo Netflix: uscite di marzo 2020

1 marzo

Lungometraggi dello Studio Ghibli (film): Il primo giorno del mese saranno aggiunte alla piattaforma le seguenti pellicole realizzate dallo studio di Miyazaki: Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, I miei vicini Yamada, La città incantata, La ricompensa del gatto, La storia della Principessa Splendente, Nausicaä della Valle del vento e Principessa Mononoke

5 marzo

Vikings 6 (serie TV): Sesta stagione dello show incentrato sui Vichinghi, che racconta la disputa per il trono dopo la morte di Ragnar.

Castlevania 3 (serie anime): Terza stagione della celebre serie animata che si ispira all'omonimo videogioco cult.

6 marzo

Spenser Confidential (film): Pellicola originale con Mark Wahlberg, segue le vicende di un ex poliziotto appena uscito di prigione che si ritrova ad aiutare il suo vecchio allenatore di boxe con un promettente combattente di MMA, Hawk.

The Protector 3 (serie TV): Terza stagione dello show turco, incentrato un giovane che ottiene poteri mistici e scopre di avere un legame con un ordine antico e segreto incaricato di proteggere Istanbul.

Il silenzio della città bianca (film): Pellicola spagnola che racconta di una detective tornata a Vitoria-Gasteiz per aiutare a risolvere degli omicidi che ricalcano quelli di un serial killer in procinto di uscire di prigione.

11 marzo

On My Block 3 (serie TV): Show che racconta la storia di alcuni giovani di colore, provenienti da un quartiere difficile di Los Angeles, durante il periodo delle superiori.

13 marzo

Bloodride (serie TV): Show norvegese che mescola horror e humour nero scandinavo, in cui ogni storia è collocata in un universo bizzarro ma allo stesso tempo realistico.

Élite 3 (serie TV): Terza stagione della serie spagnola incentrata sui giovani che frequentano il prestigioso Istituto di Madrid Las Encinas.

Lost Girls (film): Tratto da una storia vera, il film segue le vicende di una madre che, mentre cerca disperatamente la figlia scomparsa, porta alla luce tracce di alcuni omicidi irrisolti.

I delitti di Valhalla (serie TV): Show incentrato su una detective di Oslo che torna in Islanda per aiutare una poliziotta a scovare un serial killer.

20 marzo

Ultras (film): Pellicola originale di Netflix, tutta italiana, incentrata sull’amicizia tra due tifosi del Napoli sullo sfondo di un ipotetico campionato di calcio agli sgoccioli.

The Platform (film): Una lastra di cemento scende un piano alla volta in una prigione a più livelli, dando cibo ai detenuti di sopra, mentre chi sta ai piani più bassi soffre la fame e si dispera.

The Platform (film): Una lastra di cemento scende un piano alla volta in una prigione a più livelli, dando cibo ai detenuti di sopra, mentre chi sta ai piani più bassi soffre la fame e si dispera.

Lettera al re (serie TV): Serie fantasy in cui il destino del regno è nelle mani di un adolescente che intraprende un viaggio per recapitare un messaggio importantissimo.

27 marzo

Ozark 3 (serie TV): Terza stagione dello show originale incentrato sulla famiglia Byrde, impegnata nel riciclaggio di denaro per conto di un potente cartello.

Film non originali in arrivo a marzo 2020

A partire dal 1 marzo 2020, inoltre, saranno disponibili su Netflix i seguenti film non originali: Cemento Armato, Giovani Pazzi e Svitati, L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, La sedia della felicità, Lock & Stock – Pazzi Scatenati, Love Story, Passione sinistra, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, Un giorno di ordinaria follia e You Got Served.