Huawei MatePad Pro, tablet 5G di fascia alta

Luca Colantuoni,

Era stato annunciato in Cina a fine novembre 2019 e ora arriva anche in Europa. Il MatePad Pro è un tablet di fascia alta con un design molto interessante e soprattutto una dotazione hardware di alto livello, tra cui spicca il processore Kirin 990. Huawei offre anche due accessori per migliorare la produttività: la stilo M-Pencil con 4.096 livelli di pressione e la tastiera magnetica staccabile.

Il MatePad Pro possiede un telaio in lega di magnesio con angoli arrotondati. I colori sono quattro: Forest Green e Orange con finitura vegan, Peal White e Midnight Grey con finitura in fibra di vetro. Lo schermo da 10,8 pollici ha una risoluzione Quad HD (2560×1600 pixel). Lo screen-to body ratio del 90% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici (4,9 millimetri) e utilizzando una fotocamera frontale in-display da 8 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 990, 6/8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e 5G. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 Watt (ma nella confezione c’è l’alimentatore da 20 Watt), wireless da 27 Watt e wireless inversa.

Il sistema operativo è Android 10 (open source) con interfaccia EMUI 10. Sono quindi assenti i servizi Google. Tra le funzionalità più interessanti ci sono Huawei Share (collaborazione tra dispositivi Huawei), Multi-screen Collaboration (trasferimento file tra tablet e smartphone con drag&drop) e Huawei App Multiplier (visualizzazione di due finestre per una singola app).

Il MatePad Pro sarà disponibile in Italia nella versione WiFi con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il prezzo è 549,90 euro. M-Pencil e tastiera costano 99,90 e 129,90 euro, rispettivamente. In altri paesi arriveranno anche le versioni WiFi con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (649 euro); WiFi con 8 GB di RAM, 256 GB di storage e M-Pencil (749 euro); LTE con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (599 euro); LTE con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (699 euro). Le versioni 5G costano invece 799 euro (8GB+256GB) e 949 euro (8GB+512GB).