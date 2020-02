Realme X50 Pro, modem 5G e sei fotocamere

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo top di gamma con modem 5G. Il Realme X50 Pro, che doveva essere presentato al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, possiede caratteristiche molto interessante, grazie alle quali può competere senza timore contro la serie Galaxy S20 di Samsung. Realme ha scelto tutte le tecnologie più moderne per realizzare il suo smartphone.

Il Realme X50 Pro possiede una cover in vetro con superficie opaca che nasconde le impronte delle dita. Lo schermo Super AMOLED, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una diagonale di 6,44 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 90 Hz. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 865, abbinato al modem 5G Snapdragon X50, 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.0. Il sistema di raffreddamento Vapor Cooling System è composto da camera di vapore e fogli di grafite.

Nell’angolo superiore sinistro del display ci sono due fori per le fotocamere frontali da 32 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare). Per le quattro fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 64, 8, 12 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom ibrido 20x). Tra le numerose funzionalità spicca Nightscape 3.0 che permette di scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS dual band (L1+L5), NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida SuperDart da 65 Watt (100% in 35 minuti).

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Realme UI. Il Realme X50 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Moss Green e Rust Red. I prezzi per il mercato spagnolo sono 599,00 euro (8GB+128GB), 699,00 euro (8GB+256GB) e 749,00 euro (12GB+256GB). In Italia si prevedono cifre simili o leggermente superiori.