Di Luca Colantuoni

Samsung occupa saldamente il primo posto della top 5 dei produttori mondiali, grazie ad un’offerta di smartphone piuttosto ampia che soddisfa le esigenze di tutti gli utenti, ma le >vendite dei modelli di fascia alta sono ancora inferiori alle attese. Considerata la concorrenza agguerrita dei produttori cinesi, Samsung ha deciso di introdurre sostanziose novità con la serie Galaxy S20. Una delle più importanti riguarda il comparto fotografico con l’uso di nuovi sensori ad alta risoluzione, ottiche “spaziali” e funzionalità esclusive. I tre modelli sono Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, i primi due in versioni 4G e 5G, mentre il terzo solo in versione 5G.

Samsung Galaxy S20: tutti i dettagli

Il design è la prima novità di rilievo della serie. I Galaxy S20 somigliano molto ai Galaxy Note 10, in quanto è presente uno schermo Infinity-O con un singolo foro al centro della parte superiore, in corrispondenza della fotocamera frontale. Lo spessore delle cornici è stato ulteriormente ridotto rispetto ai Galaxy S10, per cui l’incremento delle dimensioni è minimo, nonostante schermi con diagonale maggiore. La cover è ovviamente in vetro, mentre lungo i lati ci sono i pulsanti per accensione e volume, lo slot per SIM e microSD, la griglia dell’altoparlante e la porta USB Type-C. Samsung ha eliminato il jack audio da 3,5 millimetri e il pulsante per attivare l’assistente personale Bixby.

La novità estetica più appariscente è senza dubbio rappresentata dalle fotocamere posteriori. La posizione è la stessa scelta per i Galaxy Note 10, ma le dimensioni sono decisamente maggiori. All’interno del modulo è presente un numero variabile di lenti e il flash LED. Per il Galaxy S20 Ultra è stato scelto un colore a due tonalità per evidenziare il teleobiettivo a periscopio, accanto al quale si legge “Space Zoom 100x“.

Il Galaxy S20 ha tre fotocamere posteriori, mentre Galaxy S20+ e S20 Ultra hanno una quarta fotocamera DepthVision per la profondità (sensore ToF VGA). Il Galaxy S20 Ultra integra una fotocamera principale con sensore da 108 megapixel (f/1.8) che permette di ottenere scatti nitidi da 12 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Pixel Binning 9-in-1 che unisce 9 pixel adiacenti. I Galaxy S20 e S20+ hanno invece una fotocamera principale con sensore da 12 megapixel (f/1.8). Caratteristiche comuni sono l’autofocus Super Speed Dual Pixel e la stabilizzazione ottica delle immagini (OIS).

Il Galaxy S20 Ultra ha inoltre una fotocamera con sensore da 48 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con struttura a periscopio (f/3.5). Samsung parla di zoom ottico ibrido 10x, in quanto l’ingrandimento è ottenuto combinando lo zoom ottico 4x e varie tecnologie fotografiche. Utilizzando il software di elaborazione delle immagini è possibile raggiungere uno “zoom spaziale 100x“, denominato anche Super Resolution Zoom. I Galaxy S20 e S20+ hanno invece teleobiettivi da 64 megapixel (f/2.0) che offrono uno zoom ottico ibrido 3x e Super Resolution Zoom 30x.

I tre smartphone hanno infine una fotocamera con sensore da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo ultra grandangolare (f/2.2). I Galaxy S20 e S20+ hanno una fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2), mentre per il Galaxy S20 Ultra è stato scelto un sensore da 40 megapixel (f/2.2). Tutti i modelli supportano la registrazione dei video a risoluzione 8K che possono essere caricati su YouTube. La funzionalità Scatto Singolo permette di scattare foto in varie modalità e registrare video di breve durata. Verrà quindi creato un collage da cui scegliere foto e video preferiti. La qualità delle fotocamere può essere sfruttata anche da Google Duo, accessibile direttamente dall’app Telefono.

Schede tecniche (↑)

Le fotocamere non sono ovviamente le uniche novità della serie Galaxy S20. Samsung ha infatti aggiornato diversi componenti, a partire dal processore. Per i modelli venduti in Europa è stato scelto il processore Exynos 990, mentre in altri paesi sarà disponibile il processore Snapdragon 865. Queste sono le specifiche dei tre modelli venduti in Italia.

Galaxy S20

Il Galaxy S20 ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (risoluzione di 3200×1440 pixel e refresh rate di 120 Hz) con certificazione HDR10+, processore Exynos 990, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida con cavo e wireless (anche inversa).

Galaxy S20+

Il Galaxy S20+ ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici (risoluzione di 3200×1440 pixel e refresh rate di 120 Hz) con certificazione HDR10+, processore Exynos 990, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/512 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida con cavo e wireless (anche inversa).

Galaxy S20 Ultra

Il Galaxy S20 Ultra ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici (risoluzione di 3200×1440 pixel e refresh rate di 120 Hz) con certificazione HDR10+, processore Exynos 990, 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida con cavo e wireless (anche inversa).

Il sistema operativo è Android 10 personalizzato con la nota interfaccia One UI 2.0. Oltre a quelle specifiche per le fotocamere, Samsung ha aggiunto altre funzionalità per l’intrattenimento, come l’integrazione tra Spotify e Bixby Routines, Music Share e all’accesso ai contenuti Netflix attraverso Samsung Daily, Finder e Bixby (solo Corea e Stati Uniti).

Disponibilità e prezzi (↑)

I Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra saranno disponibili nei negozi fisici e online a partire dal 13 marzo. I colori sono Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink e Cloud White per Galaxy S20; Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black e Cloud White per Galaxy S20+; Cosmic Grey e Cosmic Black per Galaxy S20 Ultra. Gli utenti che prenotano Galaxy S20+ o Galaxy S20 Ultra entro l’8 marzo e acquistato lo smartphone tra il 13 e il 31 marzo riceveranno in regalo i nuovi auricolari Galaxy Buds+ (valore 169,00 euro).

Questi sono i prezzi per il mercato italiano: