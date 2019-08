Di Giacomo Barbieri, 7 Agosto 2019

Samsung Galaxy Note 10+: tutti i dettagli

Galaxy Note 10+ è caratterizzato da un design simile al modello precedente, con display edge-to-edge Infinity-O da 6.8” con tecnologia Dynamic AMOLED HDR10+ con risoluzione 3040 x 1440 (498 pixel per pollice) e la classica S Pen inserita nel foro apposito nell’angolo destro della parte inferiore della scocca. Le dimensioni sono 77.2 x 162.3 x 7.9 mm, per 196 grammi, mentre la S Pen ha dimensioni 5.8 x 4.35 x 105.08 mm, per 3.04 grammi. È disponibile nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura White, quest’ultima solo in mercati selezionati.

Scheda tecnica (↑)

Galaxy Note 10+ di Samsung dispone del chip Exynos 9825 con processo produttivo a 7 nm , con CPU fino al 33% più veloce, GPU fino al 42% più veloce, 8 o 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna, connettività LTE e 5G e supporto al Wi-Fi 6.

Il reparto multimediale include una fotocamera frontale da 10 MP con apertura focale f/2.2 con focus automatico da 80°, mentre la fotocamera posteriore comprende quattro sensori: l’Ultra Wide, da 16 MP f/2.2 (da 123°); il grandangolo, da 12 MP, con autofocus da f/1.5 a f/2.4 OIS (da 77°); la lente telephoto, da 12 MP f/2.1 OIS (da 45°) e il sensore DepthVision con risoluzione VGA.

I sensori includono l’accelerometro, il giroscopio, il sensore per il riconoscimento delle impronte ad ultrasuoni sotto il display, il barometro, il sensore geomagnetico, il sensore di prossimità. La S Pen dispone di giroscopio a 6 assi.

La connettività include Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) con velocità in uplink e downlink fino a 1.2 Gbps, Bluetooth 5.0, ANT+, USB-C, NFC e sensori di localizzazione GPS, GALILEO, GLONASS, BELDOU). La connettività cellulare è composta da rete LTE cat.20 4×4 MIMO con velocità fino a 2.0 Gbps in downlink e 150 Mbps in uplink, e rete 5G Non Standalone (NSA) per celle Sub6 e mmWave.

La batteria, non rimovibile, ha una capacità di 4300 mAh e permette di ricaricare altri dispositivi tramite la funzionalità Wireless PowerShare.

Galaxy Note 10+ ha la certificazione IP68.

Disponibilità e prezzo (↑)

Galaxy Note 10+ sarà disponibile in pre-ordine a partire dalla serata del 7 agosto e sarà disponibile all’acquisto immediato dal 23 agosto. Per il mercato italiano, saranno disponibili le colorazioni Aura Glow e Aura Black con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD) al costo di 1129€, o 512 GB di memoria interna al costo di 1229€.

Galaxy Note 10+ in versione 5G sarà disponibile nella sola colorazione Aura Black con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, al costo di 1229€.