Netflix introduce la Top 10 giornaliera nella home

Matteo Tontini,

Netflix sta aggiungendo una nuova funzionalità che permette agli abbonati di consultare la Top 10 giornaliera dei contenuti più popolari nel loro paese. La classifica dei 10 migliori in assoluto mostrerà i titoli più celebri tra tutti i contenuti Netflix, sia film che serie TV. A ogni modo, quando si passa alla pagina Film o Serie TV nell’app saranno disponibili elenchi separati dei migliori dieci.

Trattandosi di Top 10 giornaliere, le classifiche verranno aggiornate quotidianamente e hanno lo scopo di aiutare gli utenti a scoprire quali titoli stanno guardando la maggior parte degli abbonati. Prima d’ora, Netflix aveva elenchi dei contenuti popolari e di tendenza, ma non classificava i titoli mettendoli in ordine. Gli show e i film che fanno parte della lista riceveranno uno speciale badge “Top 10” su qualunque pagina di Netflix. Ciò significa che se un utente sta cercando qualcosa da guardare o sfogliando il catalogo per curiosità, gli sarà più facile vedere se un contenuto è tra i primi 10 grazie all’etichetta apposita.

Netflix afferma che questa è la prima volta che viene lanciata una Top 10 dei migliori contenuti, ma la società ha già sperimentato la funzionalità in mercati come Regno Unito e Messico. Gli utenti hanno risposto bene alla nuova aggiunta, motivo per cui l’azienda ha deciso di lanciare la sua Top 10 in tutto il mondo. La classifica verrà visualizzata nella home di Netflix ed è progettata in modo da distinguersi dagli altri caroselli: invece di visualizzare solo le miniature delle immagini dei titoli, infatti, includerà grandi numeri per mostrare la posizione dei contenuti.