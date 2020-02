Netgear annuncia la partnership con Paladin

Giacomo Ampollini,

Nei giorni scorsi, Netgear ha annunciato di aver dato vita a una nuova collaborazione con Paladin, una piattaforma di try and buy. L’obiettivo di questa partnership è di poter raggiungere più consumatori rispetto a prima per offrire le ultime innovazioni in fatto di prodotti WiFi, LTE e Home. C’è una particolarità però.

Il punto di forza di questa collaborazione è la possibilità di noleggiare un prodotto marchiato Netgear per poterlo provare. Nel momento in cui si è felice della scelta, in seguito all’acquisto verrà inviato un modello nuovo rispetto a quello noleggiato. Una novità importante che permette al consumatore di capire se l’acquisto potrebbe effettivamente andare a soddisfare le proprie necessità. Al momento i prodotti scelti per rientrare in tale partnership sono tre. Uno è il Netgear M1, un router mobile pensato proprio per chi lavora in movimento, ma anche per chi ha la necessità di utilizzare una connessione LTE nella propria abitazione. È caratterizzato da una velocità elevata e offre la possibilità di condividere reti WiFi con 20 dispositivi. Un altro prodotto è l‘Orbi RBk12, il nuovo sistema WiFi di Netgear. Si tratta di un modello che offre elevate prestazioni e con al tempo stesso un design accattivante e unico. È composto da un router e un satellite che insieme riescono a garantire una copertura fino a 250 mq. L’ultimo prodotto disponibile è Meural Canvas, un quadro digitale dotato di un display opaco anti-riflesso in grado di mostrare le opere d’arte della stessa qualità dell’originale.

Le parole di Ivan Tonon, Country Manager Netgear Italia:

Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione e crediamo che Paladin sia una piattaforma innovativa e differente per poter accedere al meglio della tecnologia. Grazie a questa partnership, diamo agli utenti la possibilità di testare la validità e la funzionalità di alcuni dei nostri migliori prodotti prima di procedere all’acquisto e soprattutto di capire se il prodotto acquistato risponde davvero alle esigenze di chi lo compra.