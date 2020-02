DAZN: partite Serie A 2019/2020, 26^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna con la sua 26^ giornata, dopo un turno rinviato per molte squadre a causa del coronavirus giunto anche in Italia (che ha costretto la chiusura di molti stadi). Si tornerà presto in campo con il grande scontro tra Juve e Inter, squadre che – insieme alla Lazio – occupano le posizioni più alte in classifica. Come al solito saranno le piattaforme Sky e DAZN a spartirsi i match: la prima ha il diritto di trasmetterne sette, la seconda i restanti tre.

Grazie all’accordo raggiunto tra le due società, che sarà valido fino al 2021, gli abbonati Sky potranno – attraverso un’apposita offerta – accedere al meglio della programmazione DAZN grazie al canale DAZN1. La partnership va ovviamente a vantaggio di entrambe le parti: mentre il servizio satellitare torna a offrire la possibilità di vedere tutto il campionato italiano, quello streaming può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 26^ giornata, vale a dire la 7^ di ritorno.

Sabato 29 febbraio 2020 Ore 15.00 Lazio-Bologna (Sky)

Sabato 29 febbraio 2020 Ore 18.00 Udinese-Fiorentina (Sky)

Sabato 29 febbraio 2020 Ore 20.45 Napoli-Torino (DAZN)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 12.30 Milan-Genoa (DAZN)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 15.00 Lecce-Atalanta (Sky)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 15.00 Parma-SPAL (DAZN)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 15.00 Sassuolo-Brescia (Sky)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 18.00 Cagliari-Roma (Sky)

Domenica 1 marzo 2020 Ore 20.45 Juventus-Inter (Sky)

Lunedì 2 marzo 2020 Ore 20.45 Sampdoria-Hellas Verona (Sky)

In questo turno di Serie A, DAZN trasmetterà le partite di Napoli, Milan e Parma. I partenopei giocheranno in casa contro il Torino, cercando di guadagnare punti preziosi per la posizione in classifica; i rossoneri sfideranno in casa il Genoa, affidandosi nuovamente ai trascinatori Ibrahimovic e Rebic; infine, il Parma affronterà in casa la SPAL, una partita che potrebbe regalare più di qualche emozione ai tifosi emiliani.