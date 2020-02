Fujifilm X-T4: scheda tecnica e prezzo

Redazione Webnews,

Fujifilm ha presentato la nuova fotocamera mirrorless della Serie X, la Fujifilm X-T4, un prodotto di fascia alta che assicura prestazioni di massimo livello non soltanto in campo fotografico, ma anche in quello video.

Capace infatti di registrare filmati fino a 4K (4096×2160), la mirrorless Fujifilm X-T4 è dotata di un nuovo otturatore che garantisce maggiore resistenza, velocità e silenziosità, ma anche prestazioni di messa a fuoco che, grazie ad un nuovo algoritmo, vanno a superare tutte le altre fotocamere della Serie X di Fujifilm.

La Fujifilm X-T4 è il primo modello della Serie X-T a disporre di un meccanismo di stabilizzazione dell’immagine interna (IBIS) che fornisce la stabilizzazione dell’immagine a 6,5 stop a 5 assi con ben 18 dei 29 obiettivi della serie XF/XC.

L’otturatore ultraveloce e il motore DC coreless a elevata coppia di nuova concezione permettono di scattare fino a una velocità da primato mondiale: 15 fps in modalità burst con avanzate prestazioni di reazione con un ritardo di scatto di soli 0,035 secondi.

Il sensore X-TransTM CMOS 4*4 da 26,1 MP retroilluminato (BSI) e il motore di elaborazione delle immagini X-Processor 4 ad alta velocità, in combinazione con la tecnologia di riproduzione del colore di Fujifilm, offrono una vasta gamma di opzioni di scatto, così da permettere di ricreare la scena esattamente come la si ricorda e la si è vista al momento dello scatto.

Degna di menzione è anche la batteria di cui è dotato la nuova Fujifilm X-T4, NP-W235, che offre una capacità superiore di 1,5 volte a quella di una batteria NP-W126S. Una sola carica di promette un’autonomia di 500 fotogrammi, che possono salire a 600 se si utilizza la modalità Economy.

Fujifilm X-T4. La scheda tecnica

Numero pixel effettivi : 26,1 milioni di pixel

: 26,1 milioni di pixel Sensore : X-Trans CMOS 4 (APS-C) 23.5mm x 15.6mm con filtro a colori primari

: X-Trans CMOS 4 (APS-C) 23.5mm x 15.6mm con filtro a colori primari Monitor LCD : Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 3:2, orientabile, con circa 1,62 milioni di pixel (circa 100% di copertura)

: Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 3:2, orientabile, con circa 1,62 milioni di pixel (circa 100% di copertura) Registrazione Video : fino a 4K (4096×2160)

: fino a 4K (4096×2160) Modalità di esposizione : P (AE Program), A (AE Priorità di diaframma), S (AE Priorità di tempi), M (Manuale)

: P (AE Program), A (AE Priorità di diaframma), S (AE Priorità di tempi), M (Manuale) Otturatore : Otturatore a Tendina

: Otturatore a Tendina Messa a fuoco : Modo: AF Singolo / AF Continuo / MF

: Modo: AF Singolo / AF Continuo / MF Bilanciamento del bianco : Auto (PRIORITA’ BIANCO, AUTO, PRIORITA’ AMBIENTE) / Personalizzato 1~3

: Auto (PRIORITA’ BIANCO, AUTO, PRIORITA’ AMBIENTE) / Personalizzato 1~3 Simulazione Pellicola : 18 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS)

: 18 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Modalità HDR : AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% +

: AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + Trasmettitore Wireless : Standard: IEEE 802.11b/g/n (standard wireless protocol)

: Standard: IEEE 802.11b/g/n (standard wireless protocol) Connettori : Interfaccia digitale: USB Type-C (USB 3.2 Gen1x1). Uscita HDMI: Connettore Micro HDMI (Tipo D)

: Interfaccia digitale: USB Type-C (USB 3.2 Gen1x1). Uscita HDMI: Connettore Micro HDMI (Tipo D) Autonomia batteria per foto: Circa 600 scatti (Modalità Economy), circa 500 scatti (Modalità Normale) con XF35mm F.1,4R montato

Fujifilm X-T4. Prezzo e data di uscita

La Fujifilm X-T4 sarà in vendita al pubblico in versione Silver e Black a partire da fine aprile, in data ancora da definire.

Questi i prezzi suggeriti da Fujifilm al momento del lancio:

BODY : 1.829,99 euro

: 1.829,99 euro KIT XF18/55mm : 2.239,99 euro

: 2.239,99 euro KIT XF16/80mm: 2.339, 99 euro