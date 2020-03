PlayStation 5, in arrivo due diverse versioni?

Marco Locatelli,

Stando alle ultime informazioni (non ufficiali), sembra che PlayStation 5 possa avere due versioni al momento del suo arrivo sugli scaffali dei negozi; atteso per le festività natalizie a meno che non venga in qualche modo ritardato dalla diffusione del coronavirus.

Finora sono davvero poche le informazioni relative alla nuova console del colosso nipponico, ma è molto probabile che gli utenti avranno più dettagli nei prossimi mesi, in linea con quanto accaduto con il programma di reveal delle precedenti console. Al momento è risaputo che diversi team di sviluppo importanti sono in possesso del dev kit della console da mesi.

Secondo le nuove indiscrezioni riportate da NeoGAF, PlayStation 5 potrebbe avere due differenti versioni, una di fascia bassa a nove teraflop di potenza grafica e un’altra più costosa, che potrebbe avere probabilmente dodici teraflop come Xbox Series X.

Secondo il leaker VFXVeteran su NeoGAF, Sony e Microsoft lanceranno due edizioni delle nuove console “in modo che queste possano eseguire il loro intero ciclo di sette anni”. Secondo l’utente di NeoGAF è probabile che le due versioni di PS5 verranno rilasciate contemporaneamente e il prezzo del modello di fascia alta potrebbe avvicinarsi ai 600 dollari.

Ovviamente si tratta solamente di voci non ufficiali e per la conferma sarà necessario attendere un annuncio da parte di Sony. In ogni caso, una versione più economica di PlayStation 5 potrebbe essere una soluzione interessante per utenti che al momento non hanno a disposizione 6/700 dollari per una nuovo sistema di gioco.