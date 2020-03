Google Pixel 4, la musica va in pausa con un gesto

Matteo Tontini,

Google sta aggiungendo una serie di nuove funzionalità per i proprietari di smartphone Pixel. La prima di queste potrebbe essere particolarmente utile per coloro che preferiscono usare i comandi gestuali piuttosto che smanettare continuamente con il telefono: i possessori di Google Pixel 4, infatti, possono adesso contare su una nuova Motion Sense gesture per mettere in pausa o riprendere la musica, non solo per passare da un brano all’altro.

Potrebbe essere estremamente utile se un utente sta cucinando e preferisce non toccare il telefono solo per interrompere la riproduzione musicale. La maggior parte dei possessori di smartphone Pixel può anche impostare che il Tema Scuro si attivi automaticamente con il tramonto e che il telefono abiliti determinate regole in base a una rete WiFi o a una posizione fisica: per esempio, potrebbe silenziare la suoneria quando l’utente si avvicina alle porte del proprio ufficio, per poi impostarla di nuovo una volta tornato a casa.

Grazie a una nuova funzionalità, inoltre, gli utenti potrebbero avere più facilità nel gestire i propri acquisti e rendere il processo di pagamento più rapido. Basterà infatti tenere premuto il tasto di accensione per far scorrere carte di credito e di debito, biglietti e carte di imbarco o per accedere agli altri elementi di Google Pay. Nel caso di Pixel 4, si potrà anche accedere rapidamente alla scheda informativa per emergenza.

Infine, sono state aggiunte una serie di funzioni meno importanti ma comunque utili. Su Pixel 4, la fotocamera frontale può creare immagini con profondità; gli smartphone Pixel possono contare su 169 emoji in più per rappresentare una varietà più ampia di etnie e generi; Google Duo ora può contare su effetti in realtà aumentata per ravvivare le chat video, mentre i possessori di Pixel 2 ricevono la tecnologia di sottotitoli in tempo reale per i contenuti multimediali in riproduzione sul telefono.