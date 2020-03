Floriana Giambarresi,

Dato l’incredibile successo della serie The Sims, ci saranno sicuramente moltissime persone in attesa di metter le mani su una copia di The Sims 4, che sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana. Chi ha però un PC poco potente dovrebbe comunque poterci giocare, dato che i requisiti hardware minimi consigliati da Maxis sono decisamente accessibili.

Lo sviluppatore raccomanda che i giocatori che desiderano giocare a The Sims 4 abbiano un PC che esegua Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, inoltre le specifiche hardware in possesso dovrebbero essere le seguenti, almeno quelle consigliate:

Connessione internet obbligatoria per l’attivazione del prodotto;

OS: Windows a 64 Bit

Processore: Intel core i5 o superiore; AMD Athlon X4

Memoria: 4GB RAM

Hard Drive: 9GB minimi di spazio disponibile con almeno 1GB ulteriore per i contenuti personalizzati e i salvataggi

DVD-ROM: DVD ROM drive richiesto solo per l’installazione

Scheda video: NVIDia GTX 650 o superiore

Scheda audio: Compatibile con DirectX 9.0c

DirectX: Compatibili con DirectX 9.0c

Input: Mouse e tastiera.

Inaspettatamente, i requisiti raccomandati per il nuovo capitolo del noto simulatore di vita si sono rivelati decisamente di alto livello. Nonostante la serie non è stata mai particolarmente esosa in termini di richieste, con la quarta iterazione tale tendenza è destinata a cambiare, ma a ogni modo i requisiti minimi sono molto più accessibili. Per intendersi, la CPU Core 2 Duo di Intel è stata rilasciata sul mercato 8 anni fa, Windows XP ben 13 anni fa e la scheda grafica GeForce 6600 10 anni fa, dunque anche un PC vecchio potrà essere in grado di eseguire The Sims 4. Certo la grafica sarà meno bella, ci saranno meno funzioni sullo schermo e personaggi, ma comunque il titolo sarà giocabile. Ecco i requisiti di base:

Sistema operativo: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 o Windows 8.1

Processore: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000 + o equivalente (per i computer che utilizzano chipset grafici integrati, il gioco richiede Intel Core 2 Duo da 2 GHz, AMD Turion 64 X2 TL -62 da 2 GHz o equivalente

Almeno 2 GB di RAM

Disco fisso: almeno 9 GB di spazio libero con almeno 1 GB di spazio aggiuntivo per il materiale personalizzato e le partite salvate

Scheda video: 128 MB di RAM video e supporto per Pixel Shader 3.0. Schede video supportate: NVIDIA GeForce 6600 o superiore, ATI Radeon X1300 o superiore, Intel GMA X4500 o superiore

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

DirectX: DirectX 9.0c compatibile.

Il nuovo simulatore di vita sarà acquistabile a partire dal 2 settembre per PC Windows, ma Maxis non ha ancora annunciato una data di uscita per la versione Mac.

Galleria di immagini: The Sims 4, immagini e screenshot