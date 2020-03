Vodafone lancia V-Home Mini per la Smart Home

Giacomo Ampollini,

Vodafone ha di recente presentato una soluzione che trasforma la propria abitazione in una Smart Home. Si tratta di una trasformazione semplice e immediata che avviene grazie a V-Home Mini, un’esclusiva per i soli clienti Vodafone Giga Family e convergenti. Un soluzione che si fonde alla perfezione all‘ecosistema SmartThings di Samsung.

Cosa permette di fare V-Home Mini? A seguito dell’installazione, gli utenti saranno in grado di migliorare il monitoraggio e il comfort della propria casa. Sarà possibile gestire tutti quei dispositivi connessi alla Vodafone Power Station tramite il proprio smartphone e grazie all’applicazione SmartThings. Il sistema permette di configurare diverse funzionalità a seconda delle proprie necessità grazie alle opzioni di personalizzazione aggiunte. È possibile anche ricevere notifiche immediate. Il kit che viene fornito è composta dalla SmartThing Link, una chiavetta USB per poter connettere i device alla Power Station, un sensore di movimento e una Lampadina SmartThings. Questi sono quelli forniti di base, ma se ne possono aggiungere altri come sensori di rilevamento perdite d’acqua, prese elettriche smart, videocamere, sirene allarme, assistenti vocali e tanto altro.

Le funzionalità più importanti di questa offerta sono essenzialmente tre. La prima è V-Home Monitor che permette di gestire, monitorare e configurare i dispositivi tramite la sopracitata applicazione. La seconda è 24/7 Alarm Assistant, un servizio che si attiva nel momento che l’utente non risponde alle notifiche via app. Le modalità di contatto aggiuntive sono varie come i normali SMS. La terza salvaguarda i dati usati durante la gestione dell’app non andando a scalare i GB dall’offerta mobile, si tratta di Dati inclusi.

L’offerta V-Home Mini non prevede nessun costo iniziale, ma presenta un solo costo mensile. Per i clienti Vodafone Giga Family è di 1,99 euro mentre per i clienti convergenti è di 2,49 euro per 48 mesi, ma non finisce qui. Vodafone offre la possibile di attivare una protezione aggiuntiva alla casa per un costo di 1,99 al mese. Si tratta di V-Home Video Cloud che prevede il salvataggio dei video per 14 giorni e fino a 10 GB, V-Home Alarm Assistance che consiste un Call center dedicato e Zurich Assistenza Casa che offre la possibilità di richiedere l’intervento di un professionista in caso di eventi inaspettati.