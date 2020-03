Windows 10 1909, nuove icone in Fluent Design

Luca Colantuoni,

Microsoft ha avviato il restyling delle icone e i primi risultati del lavoro sono disponibili da fine febbraio per gli iscritti al programma Windows Insider. Con un leggero anticipo rispetto alla roadmap, l’azienda di Redmond ha iniziato il rollout delle icone in Fluent Design anche per la versione 1909 di Windows 10.

Ii Fluent Design era stato introdotto alla conferenza Build 2017. L’obiettivo è modernizzare l’estetica delle icone in modo da uniformare l’aspetto su tutte le piattaforme e rendere più facilmente riconoscibile l’applicazione corrispondente. Il primo restyling è avvenuto per Office a fine novembre 2018 e ora è il turno di Windows 10. Le nuove icone appariranno dopo aver effettuato l’aggiornamento delle app tramite il Windows Store. Gli Insider aveva ricevuto le icone la scorsa settimana e ora tocca a tutti gli utenti con Windows 10 1909.

Il sito Bleeping Computer ha notato il Fluent Design per le icone delle app Posta, Calendario, Il tuo telefono e OneDrive. Anche quella di Esplora File è stata aggiornata, probabilmente tramite Windows Update. Il sito MSPoweruser ha invece ricevuto le nuove icone per Calcolatrice, Foto, Registratore vocale e Office. Il rollout proseguirà nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti possono vedere le nuove icone nel menu Start, all’interno della Live Tile e nella barra della applicazioni (Taskbar).

A proposito di Live Tile, Microsoft ha confermato che non verranno eliminate, come in Windows 10X. Le icone animate saranno ancora presenti nel menu Start del sistema operativo, ma verrà uniformato il design sostituendo i diversi colori di sfondo con un singolo colore. Le icone delle app mostrate nell’elenco avranno invece uno sfondo trasparente.