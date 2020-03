Nokia, il suo telefono 5G sarà in No Time to Die

Matteo Tontini,

No Time to Die, il nuovo film di James Bond che uscirà nel mese di novembre, potrebbe non mostrare soltanto di sfuggita gli ultimi telefoni Nokia: lo smartphone 5G della società sarà infatti il nuovo telefono dell’agente 00 nella pellicola. Inoltre, il dispositivo sarà rivelato in un video promozionale del marchio HMD Global, azienda proprietaria di Nokia, il prossimo 8 marzo.

La clip si incentrerà appunto sul personaggio di Lashana Lynch, l’agente 00 Nomi, che completerà una missione sfruttando il nuovo telefono della società, i cui dettagli saranno forniti da HMD Global il 19 marzo. Nella pellicola in uscita, oltre al nuovo smartphone 5G, la società afferma che saranno mostrati anche il Nokia 7.2 e il 3310, sebbene ancora non sia chiaro se 007 userà un telefono Nokia o meno.

Nel corso dei film con Daniel Craig nei panni della spia britannica, Sony voleva offrire 5 milioni di dollari all’attore per un servizio fotografico con in mano il telefono Xperia Z4. Tuttavia Craig non era troppo entusiasta dell’idea e, in un e-mail trapelata in rete, avrebbe dichiarato:

James Bond usa solo il migliore… e il telefono Sony non è il migliore.

Al suo debutto nel ruolo di 007, nel film Casino Royale del 2006, Daniel Craig ha utilizzato un Nokia 8800; quindi, nel caso in cui utilizzasse un dispositivo della società finlandese, sarebbe un ritorno alle origini e quindi una conclusione appropriata per il suo mandato (No Time to Die sarà infatti l’ultimo film in cui Craig interpreterà Bond). Non resta che aspettare per scoprire ulteriori informazioni sul nuovo top di gamma dell’azienda e sul telefono che utilizzerà l’attore nella pellicola.