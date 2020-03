Xiaomi Mi 10: rivelato l’arrivo in Europa

Giacomo Ampollini,

Da Xiaomi Germania arriva la notizia più attesa degli ultimi tempi per quanto riguarda proprio il produttore cinese, ovvero la data di presentazione della serie ammiraglia e dei due modelli principali, il Mi 10 e il Mi 10 Pro. Si sapeva che sarebbero arrivati entro aprile e infatti la data ufficiale dell’evento dedicato è il 27 marzo. I due suddetti modelli arriveranno sul mercato lo stesso giorno.

A seguito di tale uscita, ci ha pensato l’account ufficiale di Xiaomi su Twitter a pubblicare il poster dedicato all’evento, confermando il giorno e svelando anche l’ora. Si tratta di un evento che verrà trasmesso in streaming e si potrà seguirlo sui canali Twitter, Facebook e YouTube del marchio. Sebbene si possa seguire il tutto in questo modo, ci sarà comunque un evento dal vivo anche se non è ancora chiaro dove si terrà. Il fatto che la data sia stata rivelata in anticipo da Xiaomi Germania suggerisce che è stato scelto proprio tale paese, anche se è difficile a dirlo. L’attuale situazione legata al coronavirus dovrebbe impedire eventi del genere, ma potrebbe sempre essercene uno a porte chiuse.

Entrambi i modelli sono molti attesi sul mercato, soprattutto dai fan di Xiaomi. Si aspettavano i due smartphone già a fine dicembre, da quando all’evento di Qualcomm dedicato alla presentazione dei nuovi chip, il produttore cinese aveva fatto sapere che il Mi 10 avrebbe montato lo Snapdragon 865. Ci si aspetta dei top di gamma a tutti gli effetti e i prezzi finora trapelati confermano tale attesa. Si parla di un costo che potrebbe raggiungere i 1000 euro per la configurazione massima della versione Pro.