OnePlus: iniziata la battaglia di neve tramite 5G

Giacomo Ampollini,

Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, OnePlus ha dato il via a un evento mai visto prima. Si tratta di una battaglia di neve, ma non una normale, è la prima battaglia di neve tra umani e robot connessi tramite il 5G. Sono invitati a partecipare tutti i membri della Community del marchio cinese.

Aspetto importante di questa battaglia è la connessione 5G per i robot. La rete è stata fornita da Elisa, una società finlandese leader nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali sempre in Finlandia. Tramite una sezione presente sul sito ufficiale di OnePlus, chiunque, e non importa in che parte del mondo si trovi, potrà controllare gli Snowboats alimentati proprio dal 5G e di partecipare all’interattiva battaglia di neve. L’obiettivo delle due compagnie non è solo offrire una fonte di intrattenimento particolare, ma fornire anche un primo sguardo sul futuro del gaming in 5G. Tutto questo è permesso, oltre che dalla rete ovviamente, dal velocissimo modem 5G presente sul device che consente di raggiungere la rete con una bassa latenza e fornire un’esperienza di gioco unica anche a migliaia chilometri di distanza. Il campo di battaglia si trova a Ruka, in Finlandia, e a mostrare quello che succede in un posto così lontano è la telecamera di OnePlus 5G. Si può mirare e sparare con una precisione di 1 mm. Questo evento durerà 70 ore. In questo lasso di tempo migliaia di persone potranno partecipare da tutto il mondo e unirsi a una delle due squadre.

Le parole di Tuomas Lampen, Head of strategy di OnePlus Europa:

<blockquote>In seguito all’entusiasmo dimostrato dalla nostra Community per il primo dispositivo 5G che abbiamo presentato nel 2019, abbiamo voluto fare un passo avanti e creare un’esperienza unica che dimostri una delle tante possibilità offerte dalla connessione 5G. La OnePlus Snowbot Battle è l’occasione perfetta per mostrare a migliaia di membri della nostra Community il potenziale della rete 5G in tempo reale, con una bassa latenza e un’altissima velocità, consentendo ai giocatori di raggiungere nuovi livelli di prestazioni di gioco sui loro smartphone, ovunque si trovino.</blockquote>