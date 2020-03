Spotify dà risalto ai podcast nella nuova Home

Matteo Tontini,

Spotify non ha ancora finito di rinnovare la sua app mobile. Il servizio musicale prevede una Home “aggiornata” per dispositivi Android e iOS, divisa tra contenuti familiari, nuovi podcast, canzoni o playlist da scoprire. È così possibile essere aggiornati con l’ultimo episodio di un podcast, recuperare rapidamente la playlist dedicata al relax o agli allenamenti, o trovare i propri contenuti preferiti senza dover cercare nell’applicazione. Gli utenti vedranno inoltre nuovi contenuti da scoprire, come le playlist “Made For You” e gli album consigliati. I suggerimenti visualizzati cambieranno in base all’ora del giorno.

Non sorprende molto la strategia dietro il restyling. Spotify sta cercando di dominare sempre più i podcast e ciò implica assicurarsi che gli ascoltatori continuino ad ascoltarli. Una schermata iniziale che mette i podcast in primo piano potrebbe quindi dare un grande contributo per raggiungere questo obiettivo. Bisogna anche considerare che molte persone hanno playlist su cui tornano abitualmente: difficile infatti che si cerchi nuova musica quando ci si deve allenare o è il momento di lavorare al computer. È troppo presto per dire quanto il restyling funzioni nella pratica, ma è evidente che Spotify vuole un’app che rifletta le abitudini di ascolto dei suoi utenti.

La società pare stia ispirando una serie TV Netflix, che dovrebbe raccontare le origini dell’azienda. Al momento non è chiaro se si tratterà di una produzione totalmente recitata o di una docuserie, ma pare che possa essere presente Steve Jobs nello show. È possibile che nuove informazioni al riguardo vengano svelate nei prossimi mesi.