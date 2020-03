Coronavirus: Pornhub Premium gratis in Italia

Marco Grigis,

Singolare iniziativa quella voluta da Pornhub, uno dei più popolari portali specializzato in contenuti per adulti: data la sempre più diffusa epidemia da nuovo coronavirus in Italia, la società ha deciso di offrire il suo piano Premium per tutti gli utenti tricolore. Un modo, spiega la compagnia, per “tenervi compagnia in queste settimane in casa”.

Pornhub Premium offre una lunga serie di funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita della piattaforma. Oltre alla possibilità di approfittare di contenuti esclusivi, tra cui 13.000 DVD integrali, gli abbonati possono scegliere di guardare i loro filmati preferiti in alta definizione, con uno streaming ad alta velocità. Solitamente il piano è offerto a 9.90 euro al mese, tuttavia la società ha deciso di garantire l’accesso gratuito a tutti i residenti sul territorio italiano.

Per ottenere il proprio account gratuito è sufficiente iscriversi a Pornhub Premium: il sistema registrerà automaticamente la nazione di provenienza e attiverà il piano, senza la necessità di inserire i propri estremi di carta di credito.

Non è però tutto, poiché Pornhub ha deciso anche di aiutare materialmente lo Stivale, con una donazione monetaria. Tutta la porzione di guadagni di Pornhub per la sua sezione Model Hub per il mese di marzo, infatti, verranno destinati a un fondo di beneficenza.

La notizia ha colto di sorpresa gli utenti sui social network, i quali sembrano aver gradito l’iniziativa. Il tutto con la solita ironia che contraddistingue queste piattaforme: tra chi ha sottolineato di aver finalmente trovato un “valido motivo per stare a casa” e coloro che invece si rallegrano per aver scovato “una valida alternativa all’allenamento in palestra”, la maggior parte degli utenti ha colto positivamente questa possibilità.