Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max con DotDisplay

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato in India due nuovi smartphone della serie più venduta (oltre 100 milioni di unità). I Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max condividono lo stesso design e la maggior parte delle specifiche. Le principali differenze sono la quantità massima di RAM e storage, i sensori delle fotocamere e la tecnologia di ricarica rapida della batteria. Quasi certamente arriveranno in Italia, ma al momento non ci sono informazioni sulla data.

I due smartphone hanno una cover in vetro 3D (design Aurora Balance) e un DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). Al centro della parte superiore c’è un piccolo foro (come nei Samsung Galaxy S20) in corrispondenza della fotocamera frontale (16 megapixel per Note 9 Pro, 32 megapixel per Note 9 Pro Max). Entrambi integrano il processore octa core Snapdragon 720G. La dotazione hardware del Note 9 Pro comprende inoltre 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Il Note 9 Pro Max ha invece 6/8 GB di RAM.

Il modulo posteriore di forma quadrata ospita quattro lenti. Per entrambi i modelli sono stati scelti sensori da 8, 5 e 2 megapixel (ultra grandangolare, macro e profondità). Cambia invece la fotocamera principale: sensore Samsung ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel per Note 9 Pro Max e sensore Samsung ISOCELL Bright GM2 da 48 megapixel per Note 9 Pro.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM eil sensore ad infrarossi. La batteria da 5.020 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt per Note 9 Pro e 33 Watt per Note 9 Pro Max). Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Tre i colori disponibili al lancio (17 marzo per Note 9 Pro, 25 marzo per Note 9 Pro Max): Interstellar Black, Aurora Blue e Glacier White. I prezzi per il mercato indiano si possono leggere nelle immagini.