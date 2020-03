Smartwatch Huawei: 3 modelli da 150 €

Redazione Webnews,

Gli smartwatch prodotti e commercializzati da Huawei sono dotati di un sistema operativo proprietario, LiteOS, sviluppato come lascia intuire anche il nome per essere leggero, versatile ed estremamente efficiente sul fronte del consumo energetico. È anche per questo che gli smartwatch di Huawei possono vantare tra una settimana e due settimane di utilizzo con una sola carica, ovviamente a seconda del modello e dell’uso più o meno intenso che se ne fa.

Oggi vi proponiamo tre diversi modelli di smartwatch Huawei, certi di accontentare tutti i gusti, disponibili per l’acquisto con un prezzo massimo di 150 euro.

Huawei Watch GT Sport

Questo è lo smartwatch sportivo di Huawei, pensato proprio per venire incontro alle esigenze di chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di monitorare in modo preciso la propria attività fisica, che si tratti di corsa, nuoto, scalata, ciclismo o anche soltanto allenamento libero e corsa.

L’innovativo GPS supporta 3 sistemi di posizionamento satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO) in tutto il mondo per garantire un posizionamento più accurato, veloce e preciso. Il trainer intelligente, inoltre garantisce assistenza in tempo reale ai vostri allenamenti e un monitoraggio costante del battito cardiaco e dei vostri movimento.

Huawei Watch GT Sport è dotato di altimetro, barometro, bussola geomagnetica 3+6 assi, sensore di accelerazione gravitazionale 3+6 assi, giroscopio 3+6 assi, sensore per il battito cardiaco ottico PPG, sensore di luce ambientale e infrarossi. Huawei assicura fino a due settimane di utilizzo con una carica.

Huawei Watch GT Classic

Uno stile più classico ed elegante per il Watch GT Classic di Huawei, che vanta comunque le principali caratteristiche ricercate anche dagli sportivi, a cominciare dal GPS che supporta 3 sistemi di posizionamento satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO) in tutto il Mondo per garantire un posizionamento più accurato, veloce e preciso ovunque ci si trovi.

Il display AMOLED da 1,39″ e il quadrante personalizzabile rendono il dispositivo adatto a tutte le esigenze. Watch GT Classic di Huawei resiste agli urti grazie al design della sua ghiera in ceramica, all’involucro in acciaio inossidabile e al rivestimento in DLC.

La tecnologia di monitoraggio cardiaco Huawei TruSeen, inoltre, garantisce un’osservazione in tempo reale più efficiente ed accurata del vostro battito cardiaco attraverso un algoritmo di auto-apprendimento e sensori ottimi.

Huawei Watch GT Elegant

Più minimale dei due modelli che vi abbiamo appena illustrato, il Watch GT Elegant di Huawei ha un display AMOLED a colori più piccolo (1.2″), ma una potente batteria che permette un utilizzo medio per almeno una settimana con una sola carica.

Il dispositivo, dotato di sistema operativo proprietario, monitora costantemente il battito cardiaco, identifica il battito a riposo, in attività e in altre condizioni. Resiste fino a 50 metri sott’acqua, fornisce indicazioni per l’allenamento in tempo reale e feedback sull’esercizio svolto. È dotato anche di barometro e altimetro per le escursioni in montagna ed è compatibile con gli smartphone Android e iOS.