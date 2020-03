WMF, oltre 500 speech del 2019 gratuiti su YouTube

Matteo Tontini,

Il Web Marketing Festival (WMF) lancia una bella iniziativa con l’hashtag #AzioniamoLaMente, in periodo come questo in cui tutto è fermo a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus.

Com’è possibile ascoltare nel video riportato qui sotto, in questo momento di “stop” le persone vengono invitate a continuare a formarsi sull’Innovazione Digitale. Sul canale YouTube del Web Marketing Festival, infatti, è possibile trovare tutte le videoregistrazioni degli interventi formativi della WMF 2019: oltre 500 speech gratuiti.

Inoltre, il video anticipa un’iniziativa rivolta a tutti gli insegnanti che verrà illustrata in una clip futura. Infine, viene rivelato che a marzo 2020 ripartirà la Settimana della Formazione.com, progetto nato nel 2012 per diffondere la conoscenza sul mondo digitale in tutta Italia: ciò implica che fino al mese di maggio 2020 si terranno una serie di appuntamenti live che mirano a formare gli utenti sull’Innovazione Digitale.

In conclusione vengono ringraziate tutte le persone che stanno aderendo all’iniziativa Un’Azione Comune promossa dal Web Marketing Festival, grazie alla quale saranno presentati alcuni progetti al Ministero dell’Innovazione e alle Istituzioni competenti. Insomma, piuttosto che trascorrere nella noia queste giornate in cui “il corpo si ferma”, è bene azionare la mente e fare qualcosa di utile come continuare a formarsi direttamente da casa.

D’altronde sono tantissime le attività che in questo periodo di quarantena e reclusione hanno cessato, e non è affatto semplice passare un periodo lungo dentro la propria abitazione. Ecco perché il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha lanciato l’iniziativa Solidarietà digitale, alla quale hanno aderito una serie di servizi telefonici, piattaforme per lo smart working e riviste.