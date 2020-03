Solidarietà Digitale, servizi gratuiti per tutti

Luca Colantuoni,

Solidarietà Digitale è l’iniziativa avviata a fine febbraio dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per ridurre l’impatto sociale ed economico nelle cosiddette zone rosse, dove è stato registrato il numero maggiore di contagi a causa del Coronavirus (o Covid-19 o SARS-CoV-2). Lo scopo del progetto, esteso dal 10 marzo a tutto il territorio nazionale, è offrire ai cittadini, ai professionisti, alle imprese e alle scuole varie tipologie di servizi digitali gratuiti, grazie all’aiuto di multinazionali, PMI e semplici associazioni di volontari.

Solidarietà Digitale: obiettivo

L’obiettivo dell’iniziativa è migliorare la vita delle persone che sono state costrette a cambiare le loro abitudini, in modo limitare la diffusione del virus. Per ridurre al minimo le occasioni di contagio è possibile sfruttare le moderne tecnologie e continuare le comuni attività (lavoro, studio, svago e altro), senza uscire dalla propria abitazione. Ci sono quindi servizi per smart working, e-learning, intrattenimento, informazione e connettività. L’elenco è in continuo aggiornamento, per cui è necessario leggere le novità sul sito ufficiale.

Solidarietà Digitale: servizi disponibili

Nelle ultime settimane il numero dei servizi è aumentato in maniera considerevole, tanto da sorprendere lo stesso Ministero. L’analisi e la pubblicazione delle varie proposte hanno subito quindi un leggero ritardo. Questi sono alcuni servizi attualmente disponibili e suddivisi per attività.

Connettività e servizi

Wind Tre Business : minuti e giga illimitati per linee mobili, centralino virtuale e Office 365 gratis per due mesi

: minuti e giga illimitati per linee mobili, centralino virtuale e Office 365 gratis per due mesi TIM : giga illimitati per un mese e chiamate illimitate da fisso fino al 30 aprile

: giga illimitati per un mese e chiamate illimitate da fisso fino al 30 aprile Vodafone Business : giga illimitati per un mese

: giga illimitati per un mese Vodafone : giga illimitati per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni

: giga illimitati per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni Fastweb : giga illimitati per un mese

: giga illimitati per un mese Iliad: 10 GB di traffico per gli utenti dell’offerta Voce

Servizi

Amazon Web Services : servizi di cloud computing per pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit e imprese

: servizi di cloud computing per pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit e imprese Italia Online : Libero Mail PEC da 1 giga gratis per un anno

: Libero Mail PEC da 1 giga gratis per un anno Infocert : PEC Legalmail Silver con 8 GB di spazio gratis per tutto il 2020

: PEC Legalmail Silver con 8 GB di spazio gratis per tutto il 2020 Skebby : invio SMS per comuni, aziende sanitarie e centri medici

: invio SMS per comuni, aziende sanitarie e centri medici TWT : centralino virtuale

: centralino virtuale Paginemediche : visite mediche a distanza tramite video

: visite mediche a distanza tramite video Dedagroup: software PagoPA gratis per tre mesi

Informazione e intrattenimento

Gruppo Mondadori : abbonamenti gratuiti per tre mesi a varie riviste e 10.000 ebook gratuiti

: abbonamenti gratuiti per tre mesi a varie riviste e 10.000 ebook gratuiti Adnkronos Salute : news sul coronavirus

: news sul coronavirus Gruppo GEDI : abbonamenti gratuiti a Repubblica e Stampa

: abbonamenti gratuiti a Repubblica e Stampa Condé Nast : tutti i magazine gratis per tre mesi

: tutti i magazine gratis per tre mesi Gambero Rosso: tre mesi di abbonamento gratis alla rivista digitale

Smart Working

Connexia : piattaforma Webex gratis per due settimane

: piattaforma Webex gratis per due settimane Performa Recruit : software per la selezione del personale gratis per due mesi

: software per la selezione del personale gratis per due mesi Cisco : accesso gratuito alla piattaforma Webex

: accesso gratuito alla piattaforma Webex Microsoft : Office 365 E1 gratis per sei mesi

: Office 365 E1 gratis per sei mesi Panda Security: sicurezza per i dispositivi aziendali gratis per tre mesi

E-learning

Amazon : webinar di formazione su materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

: webinar di formazione su materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) WeSchool : piattaforma di classe digitale

: piattaforma di classe digitale Cisco : corsi gratuiti di formazione Cisco Networking Academy

: corsi gratuiti di formazione Cisco Networking Academy WMF : video su YouTube degli interventi realizzati durante il Web Marketing Festival 2019

: video su YouTube degli interventi realizzati durante il Web Marketing Festival 2019 Google: accesso gratuito fino al 1 luglio alla G Suite for Education