Codemotion e Amazon organizzano tre nuovi webinar

Dopo il grande successo del primo webinar gratuito con oltre 900 partecipanti, Codemotion ha organizzato tre nuovi corsi online in collaborazione con Amazon. Anche questi webinar rientrano nel progetto Solidarietà Digitale voluto dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

I corsi ha una durata di 90 minuti e vertono sulle cosiddette materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), alle quali Codemotion ha aggiunto Arte (quindi l’acronimo diventa STEAM). I nuovi webinar gratuiti sono indirizzati agli insegnanti di tutti gli istituiti scolastici italiani e saranno disponibili per tre giovedì successivi, a partire dal 19 marzo. Gli esperti di Codemotion offriranno suggerimenti pratici, mostreranno attività hands-on e illustreranno casi d’uso e case history per aumentare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti in modo creativo.

Questo è il calendario dei tre webinar gratuiti:

19 Marzo ore 11:00

La Grande Bellezza di Scratch: alla scoperta delle potenzialità di questo strumento educativo utilizzato da 52 milioni di utenti nel mondo (a cura di Adriano Parracciani, R&S EdTech in Codemotion). Iscrizione in questa pagina

La tecnologia è solo per maschi? Idee ed esperienze pratiche per favorire la partecipazione delle ragazze in percorsi didattici e professionali in ambito STEAM (a cura di Massimo Avvisati, Head of EdTech R&D di Codemotion). Iscrizione in questa pagina

L’Intelligenza Artificiale è Intelligente? Esploriamo la nebulosa della IA, fatta di Filosofia, di Storia, di Tecnologia, per provare a capirne i concetti chiave, sfatare alcuni miti ed imparare ad interpretare il futuro che aspetta i nostri studenti (a cura di Adriano Parracciani, R&S EdTech in Codemotion). Iscrizione in questa pagina